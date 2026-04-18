Mendoza adapta los kioscos de diarios a los nuevos tiempos

El Municipio de Mendoza decretó la ampliación de rubro para los escaparates destinados a la exhibición y venta de publicaciones periódicas, con el objetivo de adaptar esta actividad a los nuevos tiempos e impulsar su continuidad.
La medida en la Ciudad de Mendoza busca revitalizar e impulsar el sector ante la caída del papel. Se habilitarán nuevos rubros.
El Municipio de Mendoza decretó la ampliación de rubro para los escaparates destinados a la exhibición y venta de publicaciones periódicas, con el objetivo de adaptar esta actividad a los nuevos tiempos e impulsar su continuidad.
La iniciativa, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, busca acompañar a los tradicionales puestos de diarios y revistas, cuya actividad se ha visto afectada por el avance de la digitalización y la caída en el consumo de medios gráficos.
La ordenanza actualiza el régimen vigente y permite incorporar rubros accesorios y nuevas prestaciones, manteniendo como actividad principal la venta de publicaciones.
Entre las nuevas opciones se encuentran la comercialización de libros, artículos de librería, souvenirs, accesorios tecnológicos, artesanías, productos regionales y recuerdos turísticos, además de elementos vinculados a la seguridad vial.
También se habilitan servicios como recarga de tarjetas, carga de saldo de estacionamiento medido, entrega de correspondencia, carga de dispositivos electrónicos, conectividad y venta de pasajes terrestres. Incluso, se contempla la posibilidad de vender café al paso, previa autorización.
En la Ciudad existen alrededor de 56 escaparates que podrán acceder a esta ampliación, lo que representa una oportunidad concreta para generar nuevas fuentes de ingreso y sostener la actividad.
La medida reconoce el valor cultural y social de estos espacios, históricamente ligados a la circulación de la información y a la vida cotidiana.
La ampliación no será automática: cada titular deberá gestionar de manera individual la incorporación de nuevos rubros ante el municipio, cumpliendo con los requisitos establecidos.
Algunas actividades estarán sujetas a evaluación del área de Comercio, en función de la normativa vigente y la zonificación.
De esta manera, desde la Ciudad de Mendoza se busca promover la reconversión de estos espacios tradicionales, integrándolos a las nuevas dinámicas urbanas y comerciales sin perder su identidad.