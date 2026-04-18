18 de abril de 2026
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Mendoza adapta los kioscos de diarios a los nuevos tiempos

La medida en la Ciudad de Mendoza busca revitalizar e impulsar el sector ante la caída del papel. Se habilitarán nuevos rubros.

Ampliación de rubros para los puestos de diario y revista de Mendoza.

Ampliación de rubros para los puestos de diario y revista de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Mendoza decretó la ampliación de rubro para los escaparates destinados a la exhibición y venta de publicaciones periódicas, con el objetivo de adaptar esta actividad a los nuevos tiempos e impulsar su continuidad.

La iniciativa, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, busca acompañar a los tradicionales puestos de diarios y revistas, cuya actividad se ha visto afectada por el avance de la digitalización y la caída en el consumo de medios gráficos.

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Nuevos productos y servicios en cada puesto de la Municipalidad de Mendoza

La ordenanza actualiza el régimen vigente y permite incorporar rubros accesorios y nuevas prestaciones, manteniendo como actividad principal la venta de publicaciones.

Entre las nuevas opciones se encuentran la comercialización de libros, artículos de librería, souvenirs, accesorios tecnológicos, artesanías, productos regionales y recuerdos turísticos, además de elementos vinculados a la seguridad vial.

También se habilitan servicios como recarga de tarjetas, carga de saldo de estacionamiento medido, entrega de correspondencia, carga de dispositivos electrónicos, conectividad y venta de pasajes terrestres. Incluso, se contempla la posibilidad de vender café al paso, previa autorización.

Una oportunidad para revitalizar el sector

En la Ciudad existen alrededor de 56 escaparates que podrán acceder a esta ampliación, lo que representa una oportunidad concreta para generar nuevas fuentes de ingreso y sostener la actividad.

La medida reconoce el valor cultural y social de estos espacios, históricamente ligados a la circulación de la información y a la vida cotidiana.

Cómo será la implementación en la Municipalidad de Mendoza

La ampliación no será automática: cada titular deberá gestionar de manera individual la incorporación de nuevos rubros ante el municipio, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Algunas actividades estarán sujetas a evaluación del área de Comercio, en función de la normativa vigente y la zonificación.

De esta manera, desde la Ciudad de Mendoza se busca promover la reconversión de estos espacios tradicionales, integrándolos a las nuevas dinámicas urbanas y comerciales sin perder su identidad.

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