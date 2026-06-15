El municipio de San Carlos reforzó la asistencia en zonas rurales alejadas

El Municipio de San Carlos realizó un operativo preventivo destinado a vecinos que residen en los puestos de la precordillera del sur departamental , una iniciativa que permitirá llegar a más de 50 familias que habitan en zonas alejadas de los centros urbanos.

La actividad fue encabezada por el intendente municipal, acompañado por equipos de las áreas de Desarrollo Humano, Salud y Acción Social , quienes recorrieron distintos sectores rurales para acercar servicios esenciales y brindar respuestas a las necesidades de los pobladores.

El objetivo principal de estos operativos es garantizar el acceso a prestaciones básicas de salud y asistencia social para quienes viven en lugares de difícil acceso.

En ese marco, se ofrecieron servicios de atención médica y odontológica , además de la entrega de módulos alimentarios y colchones destinados a familias que atraviesan situaciones de emergencia o vulnerabilidad.

Acercar el Estado a cada rincón del departamento de San Carlos

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones permiten fortalecer la presencia del Estado en las comunidades rurales y mejorar la accesibilidad a servicios fundamentales.

Asimismo, remarcaron que el acompañamiento permanente a los vecinos que viven en la precordillera forma parte de una política destinada a reducir las desigualdades territoriales y garantizar mejores condiciones de vida para las familias que residen lejos de los centros urbanos.

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Un operativo que alcanzará a más de 50 familias

La iniciativa beneficiará a más de medio centenar de familias distribuidas en distintos puestos de la zona sur de San Carlos, donde las distancias y las condiciones geográficas suelen dificultar el acceso a servicios de salud y asistencia.

Con este operativo, la comuna busca continuar fortaleciendo el vínculo con las comunidades rurales y brindar respuestas concretas a las necesidades de quienes habitan en los sectores más alejados del departamento.