Lavalle prepara una jornada especial para homenajear a Manuel Belgrano

El Municipio de Lavalle realizará el próximo 20 de junio el acto conmemorativo por el 206º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano , una fecha destinada a recordar el legado de uno de los próceres más importantes de la historia argentina y rendir homenaje a la Bandera Nacional .

La celebración tendrá lugar desde las 11.00 horas en el playón deportivo del distrito de Gustavo André y contará con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales, autoridades departamentales y vecinos.

La jornada comenzará con el tradicional chocolate comunitario , previsto para las 11 horas , una propuesta pensada para compartir entre las familias y los asistentes.

Posteriormente, a las 11:30 horas , las calles del distrito se vestirán de celeste y blanco con el tradicional desfile cívico , del que participarán establecimientos educativos, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Promesa a la bandera y homenaje a Manuel Belgrano

El acto protocolar se desarrollará a las 12 horas en el playón deportivo de Gustavo André. Durante la ceremonia, estudiantes de nivel secundario realizarán la promesa de fidelidad a la Bandera Nacional, uno de los momentos más significativos de la jornada.

Además, se llevará a cabo una ofrenda floral en homenaje a Manuel Belgrano, creador de la enseña patria y figura central de la historia argentina.

image

Peña folklórica, gastronomía y emprendedores

Finalizado el acto oficial, los festejos continuarán con una peña folklórica que incluirá música y danza para disfrutar en familia.

La propuesta también contará con un patio de comidas y la participación de artesanos y emprendedores locales, quienes tendrán la oportunidad de exhibir sus productos y compartir con la comunidad una jornada marcada por la tradición, la cultura y el espíritu patrio.

Desde el municipio destacaron que la actividad busca fortalecer el encuentro entre vecinos y mantener vivas las costumbres y valores que forman parte de la identidad nacional.