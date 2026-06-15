15 de junio de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle prepara una jornada especial para homenajear a Manuel Belgrano

El acto oficial se realizará el 20 de junio y contará con la participación de escuelas, instituciones y vecinos del departamento de Lavalle.

Lavalle festejará el aniversario de Manuel Belgrano en Gustavo André.

Lavalle festejará el aniversario de Manuel Belgrano en Gustavo André.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Lavalle realizará el próximo 20 de junio el acto conmemorativo por el 206º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, una fecha destinada a recordar el legado de uno de los próceres más importantes de la historia argentina y rendir homenaje a la Bandera Nacional.

La celebración tendrá lugar desde las 11.00 horas en el playón deportivo del distrito de Gustavo André y contará con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales, autoridades departamentales y vecinos.

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Cómo será el programa de actividades en Lavalle

La jornada comenzará con el tradicional chocolate comunitario, previsto para las 11 horas, una propuesta pensada para compartir entre las familias y los asistentes.

Posteriormente, a las 11:30 horas, las calles del distrito se vestirán de celeste y blanco con el tradicional desfile cívico, del que participarán establecimientos educativos, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Promesa a la bandera y homenaje a Manuel Belgrano

El acto protocolar se desarrollará a las 12 horas en el playón deportivo de Gustavo André. Durante la ceremonia, estudiantes de nivel secundario realizarán la promesa de fidelidad a la Bandera Nacional, uno de los momentos más significativos de la jornada.

Además, se llevará a cabo una ofrenda floral en homenaje a Manuel Belgrano, creador de la enseña patria y figura central de la historia argentina.

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Peña folklórica, gastronomía y emprendedores

Finalizado el acto oficial, los festejos continuarán con una peña folklórica que incluirá música y danza para disfrutar en familia.

La propuesta también contará con un patio de comidas y la participación de artesanos y emprendedores locales, quienes tendrán la oportunidad de exhibir sus productos y compartir con la comunidad una jornada marcada por la tradición, la cultura y el espíritu patrio.

Desde el municipio destacaron que la actividad busca fortalecer el encuentro entre vecinos y mantener vivas las costumbres y valores que forman parte de la identidad nacional.

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