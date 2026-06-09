9 de junio de 2026
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Sitio Andino
Valle de Uco

El Valle de Uco pierde personal técnico clave en organismos de apoyo a la producción

La preocupación también alcanza al Centro de Desarrollo Vitícola del Valle de Uco, que según denunciaron quedó sin personal para desarrollar sus tareas habituales.

INTA La Consulta en San Carlos.

INTA La Consulta en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

Crece la preocupación en el sector agropecuario en el Valle de Uco por la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Desde la Estación Experimental La Consulta, en San Carlos, advirtieron que se encuentra en marcha un nuevo proceso de retiros voluntarios que volverá a reducir la cantidad de trabajadores del organismo en Mendoza.

Según señalaron, la medida impactará directamente en la capacidad operativa de distintas áreas técnicas y de investigación, que ya venían funcionando con una dotación reducida de personal.

Preocupación por la pérdida de recursos humanos en Valle de Uco

Desde la Experimental La Consulta manifestaron que la salida de nuevos trabajadores profundizará una problemática que se viene registrando en los últimos años y que afecta el funcionamiento de programas vinculados a la asistencia técnica, la investigación y el acompañamiento a productores.

La situación genera inquietud especialmente en zonas productivas donde el INTA cumple un rol clave en la transferencia de conocimientos, el desarrollo tecnológico y el apoyo a distintas actividades agropecuarias.

El Centro de Desarrollo Vitícola de Valle de Uco se quedó sin personal

Uno de los puntos que más preocupación genera es la situación del Centro de Desarrollo Vitícola del Valle de Uco, que según indicaron desde el organismo quedó sin personal para desarrollar sus actividades.

Este espacio cumple funciones vinculadas al acompañamiento técnico de productores vitivinícolas, la capacitación y la implementación de programas destinados al fortalecimiento del sector. La falta de recursos humanos abre interrogantes sobre la continuidad de algunas de estas tareas y el alcance de los servicios que habitualmente se brindan a productores de la región.

Incertidumbre sobre el futuro

La nueva etapa de retiros voluntarios se suma a un escenario de incertidumbre que atraviesan distintos organismos nacionales vinculados a la ciencia, la tecnología y el desarrollo productivo.

En este contexto, trabajadores y referentes del sector agropecuario expresaron su preocupación por el impacto que podría tener la reducción de personal especializado en organismos que históricamente han acompañado el crecimiento de las economías regionales y el desarrollo de la actividad agroindustrial.

Mientras avanza el proceso de retiros, crecen los interrogantes sobre cómo se reorganizarán las tareas y cuál será el impacto concreto en los servicios que el INTA presta a productores y comunidades rurales de Mendoza.

Embed - Se agrava la situación del INTA por nuevos retiros voluntarios: la palabra desde la EEA La Consulta

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