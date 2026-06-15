15 de junio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz combinó solidaridad, emprendedurismo y tejido en una propuesta abierta a la comunidad

Además del Tejetón, la jornada incluyó una nueva edición del Mercado de Emprendedores de Godoy Cruz.

Tejetón solidario en Godoy Cruz.

Tejetón solidario en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Tejetón Solidario de Godoy Cruz convocó a vecinos, emprendedores y participantes de distintas edades en una jornada marcada por la creatividad, el encuentro comunitario y la solidaridad.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial del Tejido en Público y propuso una experiencia colectiva donde el tejido se convirtió en una herramienta para fortalecer los vínculos sociales y colaborar con quienes más lo necesitan.

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Tejido colectivo con un fin solidario

Durante la jornada, los participantes confeccionaron “grannys”, cuadrados tejidos que posteriormente serán unidos para formar mantas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa permitió transformar una práctica artesanal tradicional en una acción comunitaria con impacto social, promoviendo la participación vecinal y el compromiso solidario.

Además, se realizó una clase abierta de tejido “granny”, donde los asistentes pudieron compartir conocimientos, aprender nuevas técnicas y participar con sus propios materiales, como lanas, agujas de tricot o crochet.

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Emprendedores locales también fueron protagonistas

El encuentro incluyó una nueva edición del Mercado de Emprendedores de Godoy Cruz, que funcionó durante toda la jornada con propuestas vinculadas a la economía social.

Los visitantes pudieron recorrer stands con productos artesanales, diseño, decoración, textiles y distintas producciones locales, generando un espacio de comercialización y visibilización para emprendedores del departamento.

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Una jornada para compartir, aprender y ayudar en Godoy Cruz

El cronograma se desarrolló entre las 10.00 y las 19.00 horas, con el Mercado de Emprendedores durante todo el día, la clase abierta desde las 14.00 y el tejido colectivo del Tejetón hasta las 17.00 horas.

De esta manera, la plaza se transformó en un punto de encuentro donde participaron vecinos de diferentes edades, compartiendo experiencias y fortaleciendo los lazos comunitarios.

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El tejido como herramienta de integración

Desde la organización destacaron que la propuesta permitió recuperar el valor del tejido como una práctica capaz de generar espacios de encuentro, aprendizaje compartido y acompañamiento solidario.

Asimismo, remarcaron que actividades como el Tejetón Solidario contribuyen a fortalecer las redes comunitarias, promoviendo la colaboración entre vecinos y poniendo en valor los oficios tradicionales como herramientas de integración social.

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