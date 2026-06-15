Godoy Cruz combinó solidaridad, emprendedurismo y tejido en una propuesta abierta a la comunidad

El Tejetón Solidario de Godoy Cruz convocó a vecinos, emprendedores y participantes de distintas edades en una jornada marcada por la creatividad, el encuentro comunitario y la solidaridad.
Además del Tejetón, la jornada incluyó una nueva edición del Mercado de Emprendedores de Godoy Cruz.
El Tejetón Solidario de Godoy Cruz convocó a vecinos, emprendedores y participantes de distintas edades en una jornada marcada por la creatividad, el encuentro comunitario y la solidaridad.
La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial del Tejido en Público y propuso una experiencia colectiva donde el tejido se convirtió en una herramienta para fortalecer los vínculos sociales y colaborar con quienes más lo necesitan.
Durante la jornada, los participantes confeccionaron “grannys”, cuadrados tejidos que posteriormente serán unidos para formar mantas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa permitió transformar una práctica artesanal tradicional en una acción comunitaria con impacto social, promoviendo la participación vecinal y el compromiso solidario.
Además, se realizó una clase abierta de tejido “granny”, donde los asistentes pudieron compartir conocimientos, aprender nuevas técnicas y participar con sus propios materiales, como lanas, agujas de tricot o crochet.
El encuentro incluyó una nueva edición del Mercado de Emprendedores de Godoy Cruz, que funcionó durante toda la jornada con propuestas vinculadas a la economía social.
Los visitantes pudieron recorrer stands con productos artesanales, diseño, decoración, textiles y distintas producciones locales, generando un espacio de comercialización y visibilización para emprendedores del departamento.
El cronograma se desarrolló entre las 10.00 y las 19.00 horas, con el Mercado de Emprendedores durante todo el día, la clase abierta desde las 14.00 y el tejido colectivo del Tejetón hasta las 17.00 horas.
De esta manera, la plaza se transformó en un punto de encuentro donde participaron vecinos de diferentes edades, compartiendo experiencias y fortaleciendo los lazos comunitarios.
Desde la organización destacaron que la propuesta permitió recuperar el valor del tejido como una práctica capaz de generar espacios de encuentro, aprendizaje compartido y acompañamiento solidario.
Asimismo, remarcaron que actividades como el Tejetón Solidario contribuyen a fortalecer las redes comunitarias, promoviendo la colaboración entre vecinos y poniendo en valor los oficios tradicionales como herramientas de integración social.