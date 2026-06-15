Lavalle celebró la tercera edición del Festival Provincial del Envero y reafirmó su identidad olivícola

La provincia de Mendoza volvió a celebrar su tradición olivícola con la realización de la tercera edición del Festival Provincial del Envero , un encuentro que reunió en Lavalle a productores, almazaras, especialistas, emprendedores, turistas y amantes del aceite de oliva virgen extra (AOVE) .

Durante dos jornadas, el evento ofreció una variada agenda de actividades que integró capacitación, producción, gastronomía, cultura y turismo , consolidándose como uno de los espacios más importantes para el sector en Mendoza.

El festival incluyó espacios de formación técnica e intercambio entre productores y profesionales, además de propuestas abiertas al público como catas guiadas de AOVE, clases de cocina, experiencias gastronómicas, feria de artesanos y espectáculos artísticos .

También participaron destacadas almazaras mendocinas, que exhibieron la calidad y diversidad de la producción local.

En la segunda jornada estuvieron presentes el intendente Edgardo González; la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa; el director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso; la directora de Turismo de Lavalle, María del Carmen Rodríguez; autoridades municipales, representantes de la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen) y referentes del sector.

Todos coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo una actividad que constituye uno de los pilares de la identidad productiva y turística de Mendoza.

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La provincia de Mendoza apuesta al oleoturismo

Durante el encuentro, Gabriela Testa destacó el trabajo que viene realizando la provincia para posicionar al aceite de oliva como un atractivo turístico.

“En Argentina, somos una provincia pionera en la puesta en valor turística del aceite de oliva”, afirmó la titular del Emetur.

Además, remarcó que este producto, estrechamente ligado a la reconocida gastronomía mendocina, representa una oportunidad de crecimiento para las almazaras.

“Este producto, que hoy forma parte de muchas cocinas y de una gastronomía tan prestigiosa como la de Mendoza, que cuenta con reconocimiento hasta de la Guía Michelin, también tiene una gran potencialidad: como ya ocurre con la industria vitivinícola, las almazaras pueden tener una unidad de negocio más, que es el turismo”, señaló.

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Un evento que se consolida año tras año en la provincia de Mendoza

El Festival Provincial del Envero continúa afianzándose como un espacio estratégico para vincular a toda la cadena olivícola con el turismo y la gastronomía, promoviendo el consumo de productos locales y experiencias auténticas relacionadas con el mundo de la oliva.

Esta fue la tercera edición del encuentro. La primera se realizó en San Martín, la segunda tuvo lugar en Maipú en 2025 y, en esta oportunidad, Lavalle fue el departamento anfitrión.

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La iniciativa forma parte del programa “Mendoza Oliva Bien”, impulsado por el Emetur con el objetivo de posicionar a la provincia como un destino de referencia en oleoturismo.

Cabe recordar que este programa recibió recientemente el Premio Excelencias, un reconocimiento internacional otorgado en el marco de la última edición de FITUR, celebrada en Madrid, España.

La realización del festival fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ente Mendoza Turismo, el Ministerio de Producción, Asolmen y la Municipalidad de Lavalle, consolidando una articulación público-privada que impulsa el desarrollo de la actividad olivícola y su vínculo con el turismo.