El regreso del Tren Trasandino: el megaproyecto de US$9.600 millones que busca unir Mendoza y Chile todo el año

Reactivan el sueño del Tren Trasandino: proponen una conexión Mendoza-Chile con un túnel de 54 kilómetros

El histórico sueño de volver a conectar Mendoza con Chile por tren sumó un nuevo capítulo. A 42 años de la interrupción definitiva del servicio ferroviario que cruzaba la Cordillera de los Andes, un grupo de inversores y especialistas reactivó el proyecto del Ferrocarril Trasandino con una propuesta que incorpora tecnología moderna y trenes de alta velocidad.

La iniciativa busca recuperar una conexión estratégica entre ambos países a través del principal corredor bioceánico de Sudamérica , aprovechando la infraestructura existente y desarrollando nuevas obras para el transporte de pasajeros y cargas.

El proyecto vuelve a poner sobre la mesa una idea que forma parte de la historia de Mendoza y que desde hace décadas aparece periódicamente como una alternativa para complementar al Paso Internacional Los Libertadores , especialmente frente a los problemas de congestión y los frecuentes cierres por nevadas durante el invierno.

El Ferrocarril Trasandino unió Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes durante gran parte del siglo XX . La línea fue inaugurada en 1910 y se convirtió en una de las obras de ingeniería más ambiciosas de su época, atravesando la Cordillera mediante túneles, puentes y tramos de montaña.

trasandino La traza fue ideada hace 135 años e hizo su viaje inicial el 5 de abril de 1910. Durante 74 años conectó las ciudades de Mendoza (Argentina) y Los Andes (Chile).

Su funcionamiento se extendió hasta 1984, cuando una avalancha en el sector chileno dañó parte de la infraestructura. La línea nunca volvió a operar y gran parte de las instalaciones quedaron abandonadas.

A pesar de ello, el proyecto de recuperación nunca desapareció completamente y distintos gobiernos, empresas y organismos internacionales han evaluado alternativas para restablecer la conexión ferroviaria.

Qué propone el nuevo proyecto

La propuesta presentada contempla un sistema ferroviario moderno para pasajeros y cargas, con velocidades muy superiores a las que tenía el antiguo Trasandino.

Se trata de un megaproyecto de US$9.600 millones busca recuperar esa conexión mediante un túnel ferroviario de 54 kilómetros bajo la montaña y una nueva salida al Pacífico para la producción sudamericana.

La iniciativa es impulsada por la empresa chilena Beler S.A. junto a la firma singapurense International Nusantara Investment y propone desarrollar una moderna red ferroviaria entre Mendoza y la región chilena de Valparaíso.

El proyecto, denominado Corredor Bioceánico Longotoma, contempla infraestructura para el transporte de cargas y pasajeros y busca posicionarse como una alternativa logística para conectar a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con los mercados de Asia.

La obra tiene como eje principal un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre Uspallata y la ciudad chilena de Los Andes, una conexión que permitiría atravesar la Cordillera durante todo el año sin depender de las condiciones climáticas que suelen afectar al paso Cristo Redentor.

A ello se suma una doble vía electrificada de 420 kilómetros, diseñada para transportar pasajeros, mercaderías y vehículos entre la zona cordillerana y la costa del Pacífico.

El plan también prevé la construcción de un centro modal de cargas en Longotoma y un puerto submarino de aguas profundas en La Ligua, especialmente pensado para exportar granos y otros productos sudamericanos hacia los mercados del Asia-Pacífico.

Según los impulsores de la iniciativa, el corredor permitiría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones regionales.

La iniciativa también contempla la utilización de energías renovables y sistemas de valorización energética de residuos para abastecer parte de la demanda operativa del complejo.

TRASANDINO II ¿Puede volver el Tren Trasandino después de más de cuatro décadas

Según trascendió, la iniciativa apunta a aprovechar el crecimiento del intercambio comercial entre Argentina y Chile y la necesidad de contar con una alternativa al transporte por camión, que hoy concentra gran parte del movimiento de mercaderías a través del corredor internacional.

El proyecto también busca fortalecer la integración logística entre el Atlántico y el Pacífico, facilitando el acceso de productos argentinos a los puertos chilenos y a los mercados asiáticos.

Qué impacto tendría para Mendoza

La eventual recuperación del ferrocarril tendría un impacto directo sobre Mendoza, principal puerta de entrada terrestre hacia Chile.

Además de mejorar la conectividad internacional, podría contribuir a reducir la presión sobre la Ruta Nacional 7 y el Paso Cristo Redentor, por donde circulan miles de camiones cada año.

La provincia también podría beneficiarse con una mayor competitividad para sectores estratégicos como la minería, la industria y la producción agroalimentaria, que requieren soluciones logísticas más eficientes para exportar.

Un proyecto que todavía enfrenta desafíos

Pese al renovado interés, la concreción del Ferrocarril Trasandino continúa enfrentando importantes desafíos técnicos, económicos y políticos. Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa preliminar de evaluación y búsqueda de respaldo institucional en ambos lados de la Cordillera.

Sus representantes ya mantuvieron reuniones con autoridades de la región chilena de Valparaíso para presentar los alcances de la propuesta y analizar mecanismos que permitan acelerar su desarrollo.

Uno de los caminos que estudian los impulsores es la aplicación del Tratado de Maipú, firmado en 2009 por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet, que contempla herramientas de cooperación para obras estratégicas de infraestructura.

Los promotores consideran que, si logran obtener las autorizaciones necesarias, la construcción podría completarse en un plazo estimado de entre tres y cuatro años.

Los tiempos gloriosos cuando el Ferrocarril Trasandino cruzaba los Andes

La historia de esta conexión ferroviaria se remonta al siglo XIX. Las obras del Ferrocarril Trasandino Los Andes-Mendoza comenzaron en territorio argentino en 1872 y culminaron con la inauguración oficial del servicio el 5 de abril de 1910.

El Ferrocarril Los Andes-Mendoza, un tren histórico que funcionó hasta 1984. Foto: Agencia NA (Ferroclub Trasandino)

Durante 74 años, el tren unió Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes a lo largo de un recorrido de aproximadamente 248 kilómetros, convirtiéndose en una pieza clave para el transporte de pasajeros y mercaderías entre ambos países.

En su época de mayor actividad movilizó a cientos de miles de viajeros y desempeñó un papel fundamental para la integración económica y turística entre Argentina y Chile.

El tramo internacional dejó de operar en 1978 en medio de las tensiones diplomáticas por el conflicto del Canal de Beagle, mientras que el servicio continuó funcionando del lado argentino hasta 1984, año en que fue definitivamente discontinuado.

Desde entonces hubo numerosos intentos para recuperar la conexión ferroviaria a través de la Cordillera, aunque ninguno logró avanzar más allá de la etapa de planificación.