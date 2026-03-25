Tren bioceánico desde el Sur Mendoza: el plan que apunta a unir el Atlántico con el Pacífico

Un tren que cruce la cordillera y conecte el Atlántico con el Pacífico vuelve a tomar impulso en el sur mendocino. El proyecto bioceánico, presentado en San Rafael , propone reactivar viejos ramales ferroviarios para crear una vía de carga más eficiente, con impacto directo en la producción, el comercio y la integración regional entre Argentina y Chile .

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y plantea la recuperación de ramales ferroviarios abandonados en la década del 90 , muchos de los cuales aún son técnicamente utilizables. El objetivo es establecer una conexión directa entre Mendoza y Chile mediante un corredor ferroviario de carga que optimice tiempos y costos logísticos.

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El proyecto contempla la reactivación de trazas clave como los ramales San Martín (Huinca Renancó–Monte Comán–El Sosneado–Malargüe), José Néstor Lencinas–Monte Comán y Sarmiento (Realicó–Colonia Alvear Oeste–Monte Comán), integrando al sur provincial con una red estratégica de alcance internacional .

Uno de los puntos centrales es el paso Planchón Vergara , en Malargüe , considerado altamente viable por su baja altitud , pendientes suaves y la posibilidad de operar durante todo el año, sin necesidad de construir túneles . La obra incluiría unos 180 kilómetros de nueva traza desde Malargüe hasta la frontera, más otros 100 kilómetros en territorio chileno hasta la zona de Romeral, en la región del Maule.

El plan prevé un plazo de ejecución de entre seis y siete años, bajo un esquema de concesión que podría extenderse entre 35 y 50 años. Si bien requiere una inversión significativa, estimada en alrededor de 4.000 millones de dólares, los estudios preliminares indican que se trata de un proyecto económicamente viable, sujeto a definiciones políticas a nivel binacional.

PASO VERGARA.jpg Por sus condiciones favorables, el paso Planchón-Vergara es considerada una zona potencial para el recorrido. Foto: gentileza

Desde la entidad empresaria destacaron que la iniciativa podría transformar la conectividad regional, fortalecer el entramado productivo y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sur mendocino.

En ese sentido, Graciela Montaña, presidenta de la Específica de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de San Rafael, explicó que el proyecto forma parte de una agenda centrada en mejorar la conectividad: “Venimos trabajando distintos temas vinculados al desarrollo regional y este proyecto ferroviario nos pareció clave, especialmente por la posibilidad de recuperar ramales que quedaron inactivos desde los años 90 ”.

Montaña subrayó que el paso Planchón Vergara aparece como la alternativa más viable dentro de los análisis realizados a nivel nacional: “Se destaca por sus condiciones geográficas, que permiten una transitabilidad durante todo el año y evitan la necesidad de obras complejas como túneles ”.

Además, remarcó la relevancia estratégica del proyecto para el sur provincial: “Es fundamental para el Oasis Sur, porque integra a General Alvear, San Rafael y Malargüe en un corredor que puede vincular directamente con Chile y proyectarse desde el Atlántico al Pacífico ”.

Por último, señaló que se trata de una iniciativa con antecedentes históricos: “Ya a fines del siglo XIX se analizaba esta traza como una de las más viables. Hoy, con la necesidad de reactivar el sistema ferroviario, vuelve a cobrar fuerza como una oportunidad concreta de desarrollo”.

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