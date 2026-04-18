18 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos gestionó la donación de más de 11 mil kilos de alimentos para sectores vulnerables

La iniciativa, junto a Granix, permitirá asistir a merenderos, instituciones religiosas y espacios municipales del departamento de San Carlos.

11 mil kilos de alimentos donados en San Carlos.

11 mil kilos de alimentos donados en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos avanza en la gestión de una importante donación de alimentos destinada a acompañar a sectores vulnerables del departamento. La iniciativa, impulsada por la Oficina de Culto junto a la empresa Granix, permitirá fortalecer la asistencia alimentaria en instituciones religiosas, merenderos y espacios municipales.

Una respuesta a la demanda social

Desde enero de este año, el área viene trabajando en la articulación con la firma Granix, institución vinculada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y reconocida por su compromiso social.

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El objetivo es formalizar la recepción, logística y distribución de 11.609 kilogramos de galletas, en respuesta a la creciente demanda de asistencia alimentaria en distintos sectores de la comunidad.

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A quiénes alcanzará la ayuda en San Carlos

La donación beneficiará a 30 instituciones religiosas —entre evangelistas, cristianas y católicas— alcanzando a aproximadamente 3.500 personas. Además, llegará a los merenderos municipales, que asisten a cerca de 1.800 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, y a los 16 Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI), donde se contiene a unos 800 chicos.

También el Cuerpo de Bomberos Voluntarios recibirá parte de los alimentos.

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Trabajo conjunto para la comunidad de San Carlos

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas permite fortalecer las redes de contención social a partir del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado. De esta manera, San Carlos continúa promoviendo acciones solidarias que buscan acompañar a quienes más lo necesitan y garantizar una distribución equitativa de los recursos.

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