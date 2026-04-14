14 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Tunuyán

Velada de boxeo en Tunuyán: más de 10 peleas en el Polideportivo departamental

La propuesta busca impulsar el boxeo amateur y consolidar al departamento de Tunuyán como sede de eventos deportivos.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El próximo viernes 17 de abril, desde las 21.00 horas, el Polideportivo de Tunuyán será escenario de una esperada velada de boxeo que promete reunir a los principales talentos amateurs de la región.

El Festival de Box contará con más de 10 combates de alto nivel, en los que boxeadores locales tendrán la oportunidad de lucirse ante su público en peleas cargadas de intensidad y emoción.

Lee además
Municipio de Tunuyán.

Más fácil que nunca: así podés pagar tus tasas municipales en Tunuyán
Manuel y Lara fueron dados de alta tras contraer botulismo a fines del año 2025. video

Final esperanzador: así sigue la vida de la familia afectada por botulismo en Tunuyán

El evento representa una instancia clave para el desarrollo deportivo de los atletas, brindando un espacio de competencia que les permite seguir creciendo dentro del boxeo amateur.

image

La jornada está pensada para toda la familia y busca consolidarse como una verdadera fiesta del deporte, promoviendo además el crecimiento de esta disciplina en el departamento.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el deporte local y posicionar al municipio como sede de eventos deportivos de relevancia regional.

Las entradas tendrán un valor de 10.000 pesos y podrán adquirirse en el Polideportivo Central el mismo día del evento.

Festival de boxeo en Tunuyán el viernes 17 de abril

Embed - Festival de Box en Tunuyán: más de 10 peleas amateurs en el ring

Temas
Seguí leyendo

Vuelve la Beca de Transporte en Tunuyán: quiénes pueden acceder

Un primer abrazo que salva: el conmovedor trabajo en neonatología del Hospital Scaravelli

Reinas: el gasto extra de vivir lejos del Gran Mendoza

Sergio Feferovich vuelve a Mendoza con "La Música de las Ideas", un espectáculo que une emoción, creatividad y salud mental

Actividades, stands y conciencia: Tunuyán vivió una jornada clave por la salud

Tunuyán sale a los barrios con servicios veterinarios gratuitos

Con juegos y charlas, Tunuyán salió a concientizar sobre el autismo

Tragedia en Tunuyán: un muerto y un herido grave tras un choque en moto

LO QUE SE LEE AHORA
Firma de convenio en General Alvear,

General Alvear apuesta a la formación: llegan cursos de drones y alambradores

Las Más Leídas

El músico tenía 64 años. video

Dolor en la cultura mendocina: a los 64 años, falleció Felipe Staiti

Por qué se celebra el Día Mundial de la Cuántica y por qué importa video

El curioso motivo por el cual hoy se festeja el Día Mundial de la Cuántica

Impactante. Así quedó el auto tras el accidente vial. 

Impactante accidente vial dejó un muerto en Maipú

Se esperan precipitaciones en Mendoza este viernes.

Vuelven las tormentas este martes en Mendoza: a qué hora y a qué zonas afectarán

Partos en Mendoza: obstetras, en pie de guerra contra el nuevo sistema de guardias. Imagen creada con IA

Partos en Mendoza: obstetras, en pie de guerra contra el nuevo sistema de guardias