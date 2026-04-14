Velada de boxeo en Tunuyán: más de 10 peleas en el Polideportivo departamental

El próximo viernes 17 de abril, desde las 21.00 horas , el Polideportivo de Tunuyán será escenario de una esperada velada de boxeo que promete reunir a los principales talentos amateurs de la región.

El Festival de Box contará con más de 10 combates de alto nivel , en los que boxeadores locales tendrán la oportunidad de lucirse ante su público en peleas cargadas de intensidad y emoción.

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El evento representa una instancia clave para el desarrollo deportivo de los atletas, brindando un espacio de competencia que les permite seguir creciendo dentro del boxeo amateur.

La jornada está pensada para toda la familia y busca consolidarse como una verdadera fiesta del deporte , promoviendo además el crecimiento de esta disciplina en el departamento.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el deporte local y posicionar al municipio como sede de eventos deportivos de relevancia regional.

Las entradas tendrán un valor de 10.000 pesos y podrán adquirirse en el Polideportivo Central el mismo día del evento.

Festival de boxeo en Tunuyán el viernes 17 de abril