1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El joven de 22 años que fue agredido por su pareja en el barrio San Carlos de General Alvear, alcanzó a hacerle un pedido a su pareja. El testimonio de una vecina.

Apuñalado General Alvear 01-10-25
Foto: Medios Andinos

El escalofriante testimonio de una vecina que presenció la agresión

“Yo iba pasando por calle España alrededor de las 18.50 y vi a un joven lleno de sangre. Se desplomó frente a un quiosco y los vecinos empezamos a apretarle la herida”, contó a Noticiero Andino la vecina que ayudó a contener la hemorragia mientras llegaba personal médico y policial.

Lee además
El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave
Preceptora y alumnos del Instituto San Antonio de General Alvear. video
Compromiso solidario

Alumnos de General Alvear recolectan donaciones para hogares infantiles
Embed

La mujer agregó que durante el episodio, el joven herido logró hablar apenas unos segundos y le dijo a la agresora: “Tomátelas, andá con el nene”, refiriéndose a su hijo de 9 meses. Además, la vecina manifestó que la mujer que protagonizó el hecho estaba descalza y con pantalones cortos. Mientras tanto, los vecinos intervenían para sacar al bebé y cuidarlo hasta la llegada del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

En este sentido, la vecina relató cómo entró a la vivienda para asegurarse del menor: “El bebé estaba sobre un colchón viendo videos en un celular. La mujer me dio un bolso con ropa y pañales y me dijo que me lo llevara. Yo no la conocía, pero me hice cargo del niño”.

violencia, puñalada, agresión, general alvear
Un trágico suceso sacudió este miércoles por la tarde al barrio San Carlos de General Alvear

Un trágico suceso sacudió este miércoles por la tarde al barrio San Carlos de General Alvear

También manifestó que la agresora no emitía ninguna palabra tras el hecho y que procedió a cambiarse de ropa. Sin embargo, estaría detenida tras la llegada del personal policial.

Los detalles del violento episodio en General Alvear

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en calle España a metros de Mendoza. Según las primeras informaciones, tras la puñalada el hombre habría recorrido aproximadamente 50 metros en busca de ayuda. La víctima logró llegar hasta un local comercial, pero se desvaneció. La mujer estaría detenida.

Desde el hospital informaron que el joven ingresó de manera inmediata a la guardia y fue atendido por el equipo médico. Por estas horas, se encuentra en quirófano donde está siendo intervenido.

Embed

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia. La agresión se habría producido en el exterior del domicilio, como lo indican las manchas hemáticas observadas en el cordón de la vereda y la cuneta. Además, agregaron que hace muy poco tiempo vivían en el barrio.

En el lugar de los hechos, trabaja personal de la Policía Científica, Investigaciones y la fiscal de turno. Hasta el momento, las autoridades no han brindado declaraciones oficiales, pero la investigación continúa en curso para esclarecer los detalles de este hecho que ha generado conmoción en el barrio San Carlos.

*Con información periodística de María José Aguas

Temas
Seguí leyendo

General Alvear celebró a su ganadora del concurso La Receta de la Abuela

En General Alvear, la educación superior escribe su primera página con una egresada en Biotecnología

Abrieron un nuevo centro infanto-juvenil para la atención en salud mental en General Alvear

General Alvear: la Federación de Productores se debilita y piden una renovación

General Alvear: advierten a docentes por el cierre del plazo para validar el bono de puntaje

Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

Elecciones 2025 en General Alvear: ¿habrá acuerdo para llevar a cabo un debate entre los candidatos a concejal?

El asfalto llega al barrio Alvear Oeste I tras más de una década de espera

LO QUE SE LEE AHORA
El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

Las Más Leídas

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV
Preocupación

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Te Puede Interesar

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Por Sitio Andino Política
El gobernador solicitó autorización para rollear los vencimientos de deuda video
Presupuesto 2026

De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

Por Facundo La Rosa
Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Por Carla Canizzaro