"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Un violento suceso sacudió este miércoles por la tarde al barrio San Carlos de General Alvear . Un joven de 22 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado por su pareja con un arma blanca . La víctima se encuentra internada en el hospital Enfermeros Argentinos y su estado es grave.

“Yo iba pasando por calle España alrededor de las 18.50 y vi a un joven lleno de sangre . Se desplomó frente a un quiosco y los vecinos empezamos a apretarle la herida ”, contó a Noticiero Andino la vecina que ayudó a contener la hemorragia mientras llegaba personal médico y policial.

La mujer agregó que durante el episodio, el joven herido logró hablar apenas unos segundos y le dijo a la agresora: “Tomátelas, andá con el nene” , refiriéndose a su hijo de 9 meses. Además, la vecina manifestó que la mujer que protagonizó el hecho estaba descalza y con pantalones cortos. Mientras tanto, los vecinos intervenían para sacar al bebé y cuidarlo hasta la llegada del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

En este sentido, la vecina relató cómo entró a la vivienda para asegurarse del menor: “El bebé estaba sobre un colchón viendo videos en un celular. La mujer me dio un bolso con ropa y pañales y me dijo que me lo llevara . Yo no la conocía, pero me hice cargo del niño”.

violencia, puñalada, agresión, general alvear Un trágico suceso sacudió este miércoles por la tarde al barrio San Carlos de General Alvear Foto: Medios Andinos

También manifestó que la agresora no emitía ninguna palabra tras el hecho y que procedió a cambiarse de ropa. Sin embargo, estaría detenida tras la llegada del personal policial.

Los detalles del violento episodio en General Alvear

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en calle España a metros de Mendoza. Según las primeras informaciones, tras la puñalada el hombre habría recorrido aproximadamente 50 metros en busca de ayuda. La víctima logró llegar hasta un local comercial, pero se desvaneció. La mujer estaría detenida.

Desde el hospital informaron que el joven ingresó de manera inmediata a la guardia y fue atendido por el equipo médico. Por estas horas, se encuentra en quirófano donde está siendo intervenido.

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia. La agresión se habría producido en el exterior del domicilio, como lo indican las manchas hemáticas observadas en el cordón de la vereda y la cuneta. Además, agregaron que hace muy poco tiempo vivían en el barrio.

En el lugar de los hechos, trabaja personal de la Policía Científica, Investigaciones y la fiscal de turno. Hasta el momento, las autoridades no han brindado declaraciones oficiales, pero la investigación continúa en curso para esclarecer los detalles de este hecho que ha generado conmoción en el barrio San Carlos.

*Con información periodística de María José Aguas