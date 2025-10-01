General Alvear celebró a su ganadora del concurso La Receta de la Abuela

Noticiero Andino llegó hasta el distrito de Bowen en General Alvear para conocer la historia del plato dulce que finalmente ganó la etapa departamental del concurso La Receta de la Abuela. La autora, Graciela "Bety" Berdini, una mujer que con sus ingredientes de su finca elaboró unos riquísimos bombones de ciruela con nuez y dulce de leche. La protagonista contó el paso a paso, que le dio el pasaporte a la final provincial.