General Alvear celebró a su ganadora del concurso La Receta de la Abuela

Con bombones caseros de ciruela y dulce de leche, Graciela Berdini se quedó con la etapa departamental de General Alvear de la receta de la abuela.

Receta de la abuelaen General Alvear.

Noticiero Andino llegó hasta el distrito de Bowen en General Alvear para conocer la historia del plato dulce que finalmente ganó la etapa departamental del concurso La Receta de la Abuela. La autora, Graciela "Bety" Berdini, una mujer que con sus ingredientes de su finca elaboró unos riquísimos bombones de ciruela con nuez y dulce de leche. La protagonista contó el paso a paso, que le dio el pasaporte a la final provincial.

La ganadora aseguró: “muy feliz porque me encanta cocinar y más aún al resultar ganadora. Ahora espero representar muy bien al sur en la etapa provincial”.

La jornada reflejó el valor cultural y afectivo de la cocina como espacio de encuentro y transmisión de saberes, revalorizando el aporte de los adultos mayores en la comunidad alvearense.

