Un paso histórico

En General Alvear, la educación superior escribe su primera página con una egresada en Biotecnología

La graduación de Guadalupe Sabio representa un logro personal y un punto de inflexión para el departamento de General Alvear.

Guadalupe Sabio, primera egresada del Polo Educativo en General Alvear.

El rector de Ugacoop, Carlos Raimondi, destacó la importancia de este paso, “estamos en un nuevo establecimiento que recibe a cientos de estudiantes. Este Polo Educativo es una obra largamente esperada, que ahora debemos aprender a disfrutar y proyectar. Nos genera enormes expectativas y lo importante es que los jóvenes puedan formarse aquí, en Alvear”.

El Polo Educativo Superior, emplazado en modernas instalaciones, nuclea carreras vinculadas a la innovación y el desarrollo productivo, como Biotecnología, Mecatrónica y Diseño de Indumentaria, a las que se sumarán Enfermería, Higiene y Seguridad y distintos profesorados. El objetivo es consolidar en el departamento una oferta académica diversificada y de calidad, que dé respuesta a las necesidades regionales y ofrezca alternativas concretas de formación.

Primera egresada del Polo Educativo Superior en General Alvear

Una historia que inspira a todo General Alvear

En este marco, Guadalupe Sabio celebró haber alcanzado su meta tras un recorrido con esfuerzo y perseverancia. “La verdad es que tuve profesores excelentes, que me apoyaron en todo momento. Me costó reincorporarme porque había terminado en 2022, pero finalmente se logró. Estoy feliz y agradecida con mi familia, mis amigos y todos los que me acompañaron. Estudiar aquí fue una experiencia hermosa”.

La flamante técnica en Biotecnología valoró además la importancia de la educación local, “pensaba irme a San Rafael a estudiar, pero encontré acá una carrera que me abrió un abanico enorme de posibilidades. La biotecnología, por ejemplo, tiene aplicaciones en múltiples rubros: salud, microbiología, forense, proyectos de campo. Es una carrera con mucho futuro, y por eso recomiendo a los chicos que se animen a elegir estas propuestas. Lo que se viene es enorme”.

Un paso hacia el futuro

La graduación de Guadalupe Sabio no solo marca un logro personal, sino que también representa un punto de inflexión para General Alvear. La comuna reafirma así su apuesta por la educación como motor de desarrollo social y productivo, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de formarse sin tener que emigrar, fortaleciendo el arraigo y generando nuevas oportunidades para el territorio.

El Polo Educativo Superior comienza a escribir su historia con un claro mensaje: el conocimiento ya no es un destino lejano, sino un camino posible en el propio General Alvear.

