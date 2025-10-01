Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Falta poco para el fin de clases en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Este miércoles comenzó oficialmente el último trimestre del año y algunas familias ya ansían la llegada de las vacaciones para poder disfrutar de un merecido descanso de sus obligaciones. Por ello, muchos ya se preguntan: "¿cuándo terminan las clases en la provincia de Mendoza?". En esta nota, las fechas importantes.

Cuándo termina el ciclo escolar 2025 en Mendoza En la resolución 2024-2207 publicada por la Dirección General de Escuelas (DGE) se detalla que las jurisdicciones de todo el territorio nacional deben respetar calendarios escolares anuales que contemplen ciento noventa (190) días efectivos de clases.

Respetando la normativa, este 2025 el ciclo escolar tuvo su inicio el lunes 24 de febrero en todos los niveles. En tanto, las clases finalizarán el 5 de diciembre para el Nivel Inicial y los estudiantes de primaria y secundaria que estén al día. En caso contrario, aquellos alumnos que deban asistir al período complementario, tienen que asistir a las instituciones hasta el 19 de ese mes.

censo, matemática, estudiante, escuela El período complementario para estudiantes que deban materias se extiende del 9 al 19 de diciembre. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Por otro lado, en este último tramo del año también se habilitaron las inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial 2026.

Fechas importantes del Ciclo Lectivo 2025: 5 de diciembre: fin de clases para niveles Inicial, Primario y Secundario (con todo aprobado);

9 al 19 de diciembre: período complementario para estudiantes que deban materias;

22 de diciembre: segundas jornadas institucionales para docentes de todos los niveles y modalidades. Fecha de finalización de las actividades docentes;

23 de diciembre: finalizan las actividades de directores y supervisores;

26 de diciembre: terminan las actividades académicas en el Nivel Superior. La resolución de la Dirección General de Escuelas: RS-2024-09972369-GDEMZA-SUBEDUCACIONDGE-1