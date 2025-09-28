La DGE habilitó las inscripciones para el Nivel Inicial 2026: conocé el calendario completo

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó el cronograma de inscripciones para salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial 2026. El proceso incluye cinco instancias que comienzan en octubre y se extienden hasta febrero, con prioridad para hermanos de alumnos y niños con certificado de discapacidad.
Nivel inicial: el cronograma de inscripciones para 2026
La cartera de Educación informó que la primera etapa se desarrollará del 6 al 9 de octubre, cuando las instituciones educativas enviarán un comunicado a las familias para que confirmen la continuidad de los alumnos durante 2026. Luego, entre el 13 y 15 de octubre, se realizará la transición directa en los GEI para las familias que ratifiquen lugar en salas de 3 y 4 años.
En la segunda instancia, del 16 al 17 de octubre, tendrán prioridad de inscripción los hermanos de estudiantes y los niños con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Más adelante, entre el 24 y 30 de octubre, será el turno de hijos de personal docente y no docente, estudiantes vinculados a CEPI y quienes residan en el radio escolar.
Etapas posteriores
La tercera instancia está prevista del 18 al 20 de noviembre y se destinará a nuevos aspirantes con domicilio cercano a la escuela, laboral del adulto responsable o por elección familiar. En la cuarta, del 9 al 12 de diciembre, las supervisiones asignarán bancos a quienes no obtuvieron lugar. Finalmente, en febrero de 2026, se ubicarán a los niños que aún no tengan banco, de acuerdo a vacantes disponibles en la provincia.
Requisitos y fechas clave para las familias
Los requisitos incluyen tener 3, 4 o 5 años cumplidos al 30 de junio de 2026, presentar DNI original y fotocopia junto a la partida de nacimiento. Para sala de 3 años se aceptan niños nacidos entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, y así sucesivamente para salas de 4 y 5.
Las publicaciones de inscriptos se realizarán del 10 al 14 de noviembre, mientras que los listados finales de vacantes se conocerán del 3 al 5 de diciembre.
La DGE recordó que este cronograma busca garantizar que cada niño de Mendoza tenga acceso al Nivel Inicial, asegurando la inclusión y la organización del sistema educativo para el ciclo lectivo 2026.