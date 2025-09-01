Educación

La Universidad Nacional de Cuyo abre las preinscripciones para ingresar a sus escuelas secundarias

La preinscripción para ingresar a las escuelas de la UNCuyo es obligatoria arranca este lunes y se extenderá hasta el viernes 5 de septiembre.

 Por Natalia Mantineo

Seis son las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) que desde este lunes 1 de septiembre realizarán la etapa de preinscripciones para rendir el examen de ingreso 2026. El trámite es online y el plazo para hacerlo es hasta el viernes 5 de septiembre a las 23.59.

Esta instancia es obligatoria para todos los aspirantes al Liceo Agrícola (LAE), la Escuela de Agricultura de General Alvear (EA), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio (EM), la Escuela de Comercio Martín Zapata (ECMZ) y el Colegio Universitario Central (CUC).

Ingreso UNCuyo: quiénes pueden preinscribirse

Solo aquellos alumnos que ya se matricularon en el aula virtual de la UNCUYO a principio de año y que, además, acreditaron la presentación de al menos 5 de los 6 autoevaluables en los módulos de Lengua y de Matemática podrán participar de esta preinscripción online.

Ingreso 2020 escuelas de la UNCUYO
La preinscripción para ingresar a las escuelas secundarias de la UNCUYO se extiende hasta el 5 de septiembre.

Paso a paso para la preinscripción

Los interesados deben ingresar en la plataforma que se habilitará en la web de la UNCUYO (uncuyo.edu.ar) y en los sitios de cada una de las escuelas.

Allí, deberán completar el formulario, seleccionar las escuelas y modalidades en orden de preferencia, y adjuntar:

  • El certificado de estudiante regular de la escuela primaria.

  • La acreditación de los autoevaluables del Curso de Ingreso. Es importante destacar que no se necesita un certificado, ya que la presentación se valida automáticamente en la plataforma.

colegio cuc, universitario central, clases, UNC, secundario
Cerca de 2300 estudiantes ya cumplieron con el proceso formativo.

Ingreso UNCuyo: fechas clave

  • Lunes 22 de septiembre (12 h): Publicación del listado de aspirantes que están en condiciones de rendir los exámenes.

  • Sábado 27 de septiembre: Encuentro presencial obligatorio (lugar y horario a confirmar).

  • Sábado 4 de octubre: Evaluación de Lengua (lugar y horario a confirmar).

  • Sábado 11 de octubre: Evaluación de Matemática (lugar y horario a confirmar).

  • Martes 21 de octubre (12 h): Publicación de promedios y orden de mérito.

  • Lunes 27 de octubre (12 h): Publicación de vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

  • Miércoles 5 de noviembre (12 h): Publicación de vacantes para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

Es fundamental que los aspirantes y sus familias estén atentos a las fechas y horarios confirmados por la UNCUYO y las escuelas, así como a las vías de comunicación oficiales, para no perderse ninguna instancia de este importante proceso de ingreso.

