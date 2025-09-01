La Universidad Nacional de Cuyo abre las preinscripciones para ingresar a sus escuelas secundarias.

Seis son las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) que desde este lunes 1 de septiembre realizarán la etapa de preinscripciones para rendir el examen de ingreso 2026. El trámite es online y el plazo para hacerlo es hasta el viernes 5 de septiembre a las 23.59.
Esta instancia es obligatoria para todos los aspirantes al Liceo Agrícola (LAE), la Escuela de Agricultura de General Alvear (EA), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio (EM), la Escuela de Comercio Martín Zapata (ECMZ) y el Colegio Universitario Central (CUC).
Solo aquellos alumnos que ya se matricularon en el aula virtual de la UNCUYO a principio de año y que, además, acreditaron la presentación de al menos 5 de los 6 autoevaluables en los módulos de Lengua y de Matemática podrán participar de esta preinscripción online.
Cerca de 2300 estudiantes ya cumplieron con el proceso formativo.
Foto: Cristian Lozano
Ingreso UNCuyo: fechas clave
Lunes 22 de septiembre (12 h): Publicación del listado de aspirantes que están en condiciones de rendir los exámenes.
Sábado 27 de septiembre: Encuentro presencial obligatorio (lugar y horario a confirmar).
Sábado 4 de octubre: Evaluación de Lengua (lugar y horario a confirmar).
Sábado 11 de octubre: Evaluación de Matemática (lugar y horario a confirmar).
Martes 21 de octubre (12 h): Publicación de promedios y orden de mérito.
Lunes 27 de octubre (12 h): Publicación de vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.
Miércoles 5 de noviembre (12 h): Publicación de vacantes para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.
Es fundamental que los aspirantes y sus familias estén atentos a las fechas y horarios confirmados por la UNCUYO y las escuelas, así como a las vías de comunicación oficiales, para no perderse ninguna instancia de este importante proceso de ingreso.