La UNCuyo entra en modo electoral: quiénes suenan para suceder a Esther Sánchez en el rectorado

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Pasaron las elecciones 2025 y las elecciones 2026, pero el tiempo de definiciones políticas no se termina en la provincia de Mendoza . Es que ahora se viene un proceso electoral de mucho peso para los distintos sectores, que medirán su poderío en un ámbito clave: la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) . Este miércoles el Consejo Superior oficializará el cronograma electoral, con las fechas decisivas.

El 9 de junio la UNCuyo volverá a las urnas para elegir al rector por los próximos cuatro años , en un escenario donde además de la fórmula para suceder a Esther Sánchez y Gabriel Fidel, se define mucho más, como la postura frente a un Gobierno Nacional que le ha dado la espalda a la educación superior, vetando la ley de financiamiento universitario, entre otros desaires.

Este miércoles se dará un paso clave: el Consejo Superior se reunirá pasado el mediodía para aprobar la convocatoria a elecciones, luego de que la Junta Electoral General de la casa de estudios definiera el calendario electoral.

Aunque muchas veces los candidatos a la rector o decanos de las distintas universidades intentan disimular su alineamiento con algún sector de la política, la mayoría de las veces esos intentos son en vano. De hecho, la base de muchos partidos tradicionales han sido los jóvenes, a través de las distintas agrupaciones universitarias.

Claramente, la universidad es una caja de resonancia de la política. El impacto no es menor: están habilitados para votar más de 50.000 personas.

Lo que se define es quién sucederá a Sánchez, quien -pese a estar ligada al radicalismo provincial- ha sido cuestionada por propios que entendían que los posicionamientos frente al gobierno de Javier Milei exigían más fuerza.

Quizás esa mayor fuerza en la postura de la conducción de la UNCuyo se vio a principios de 2024, con concentraciones de las que -incluso- participaron funcionarios del gobierno provincial que tuvieron una activa militancia en su época universitaria, principalmente en la Franja Morada.

Mientras que el peronismo universitario -disperso en distintas agrupaciones- no logra mantenerse ajeno a la crisis que el sector atraviesa en los ámbitos políticos provinciales y municipales.

Además, se espera que haya candidatos ligados a otros espacios, como La Libertad Avanza.

Los nombres en danza

Aunque todavía no hay fórmulas oficializadas, ya comenzaron a perfilarse los nombres que podrían disputar el rectorado. La principal incógnita gira en torno a Esther Sánchez, quien tiene la posibilidad de buscar la reelección pero hoy no habría consenso suficiente dentro del propio oficialismo para sostener esa candidatura.

Puertas adentro del radicalismo universitario y sus alineados en la agrupación Interclaustro —que conduce la universidad desde la implementación de la elección directa, en 2014— crecieron en los últimos meses críticas a la gestión.

Entre los cuestionamientos aparece la idea de que la conducción priorizó un perfil más técnico que político, en un contexto complejo para el sistema universitario marcado por el conflicto con el Gobierno de Milei.

En ese escenario comenzó a tomar fuerza el nombre de Gabriel Fidel, quien aparece como el principal candidato del oficialismo, y que está en condiciones de hacerlo, de acuerdo al reglamento que permite la reelección. Si es él el candidato, por ley de paridad debe ir acompañado de una mujer.

Fidel, con una larga trayectoria en la política universitaria y cargos en el gobierno provincial, buscaría encabezar la continuidad del espacio. Para completar la fórmula suena con fuerza la actual decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini.

Mientras tanto, en otros sectores de la UNCuyo también comenzaron los movimientos para intentar construir una alternativa que compita por la conducción de la casa de estudios.

En tanto, por el sector del peronismo kirchnerista, el sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, Javier Ozollo ya mostró sus intenciones de competir el 9 de junio.

Cuarta elección directa

Esta será la cuarta elección directa en la UNCuyo. En las tres anteriores ganó la agrupación Interclaustro, ligada al radicalismo mendocino. De hecho, en ocho de las doce unidades académicas sus rectores están vinculados a este sector.

Se trata de elecciones directas, obligatorias, secretas, simultáneas y por fórmula para definir quiénes ocuparán los cargos de conducción del rectorado y vicerrectorado, decanatos y vicedecanatos y los vinculados con los consejos directivos y Superior.

Las autoridades electas duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelegidas en el cargo por una vez. Para ocupar el rectorado y el vicerrectorado se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional (lo que le abre el juego a personas que no transitaron necesariamente por los pasillos de la UNCuyo); en tanto que para poder conducir el decanato y el vicedecanato de una facultad es necesario ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos dos años de labor docente en la unidad académica en la que se postula.

En las elecciones votan todos los claustros: docentes, estudiantes de carreras de grado y pregrado de nivel superior, graduados y personal de apoyo académico que reviste en planta permanente o planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Según datos de la última elección (2022) estuvieron en condiciones de votar 54.157 personas (1.725 profesores, 1.909 docentes auxiliares, 31.768 egresafos, 17.417 estudiantes y 1.338 personal académico).

Cómo será el cronograma electoral de la UNCuyo

Este miércoles, pasado el mediodía el Consejo Superior tratará el calendario electoral que fijó la Junta Electoral General (JEG) de la institución, que se espera sea aprobado sin dificultades, para ser oficializado.

29 de abril: fecha límite para la presentación de listas.

2 de mayo: fecha límite para que las Juntas Electorales acepten y/o emplacen a subsanar errores materiales.

6 de mayo: oficialización de listas.

9 de mayo: inicio de la campaña electoral.

7 de junio: inicio de la veda electoral.

9 de junio: elecciones generales.

10 de junio: inicio escrutinio definitivo.

23 de junio: segunda vuelta (en caso de ser necesaria).

Unidades académicas

Además de Rectorado y Consejo Superior, se eligen decanos de Artes y Diseños, Ciencias Agrarias, Ciencias Aplicadas a la Industria, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Médicas, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Educación, Ingeniería, Odontología Folilosofía y Letras.