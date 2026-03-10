10 de marzo de 2026
Reconocimiento post mortem

El Senado de la Nación homenajeó a María Victoria Gómez de Erice, primera rectora mujer de la UNCuyo

La Cámara Alta otorgó un diploma de honor post mortem a la histórica académica mendocina, que fue recibido por su sobrina. Quién fue Gómez de Erice.

La reconocida dirigente académica fue homenajeada en el Congreso Nacional.

Foto: Prensa UNCuyo

El reconocimiento fue impulsado por la senadora nacional por Mendoza de la UCR, Mariana Juri, y se entregó de manera post mortem, ya que la académica falleció el pasado 21 de febrero a los 85 años. El diploma fue recibido en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo por su sobrina, Flavia Zoe Gómez, en representación de la familia.

El reconocimiento del Senado a la primera rectora mujer de la UNCuyo

En la ceremonia se destacó la trayectoria académica y de gestión universitaria de Gómez de Erice, quien en 2002 se convirtió en la primera mujer en conducir la UNCuyo, cargo que ejerció hasta 2008.

A lo largo de más de cinco décadas vinculada a la universidad pública, se desempeñó como docente, funcionaria y referente institucional, con un fuerte impulso a la educación superior, la inclusión y la vinculación entre la universidad y la sociedad.

Entre los hitos de su carrera también se destacó el impulso a la creación de la Facultad de Educación, de la que fue su primera decana electa en 1995, además de promover proyectos innovadores dentro de la institución.

En reconocimiento a su trayectoria, la UNCuyo la nombró profesora emérita, y el Hospital Universitario de la casa de estudios también lleva su nombre.

María Victoria Gómez de Erice (2)
La exrectora de la UNCuyo María Victoria Gómez de Erice falleció el pasado 21 de febrero a sus 85 años.

Qué se dijo sobre Gómez de Erice en el homenaje en el Senado nacional

Juri fue la encargada de tomar la palabra en el segmento dedicado a la dirigente mendocina. Remarcó el impacto que tuvo Gómez de Erice en la vida académica provincial y el rol pionero que desempeñó en la conducción universitaria.

Reconocer hoy a María Victoria Gómez de Erice es, para todas las mujeres y particularmente para las mendocinas, un honor muy especial”, expresó la legisladora. Aclaró que no responde específicamente a su rol como primera rectora mujer de la casa de altos estudios, sino por la transformación que impulsó en la institución, y en la educación en general.

Hizo algo muy transformador y, siendo rectora, también se animó a impulsar iniciativas novedosas como el Hospital Universitario”, señaló.

En esa línea, la senadora destacó que su legado seguirá vigente en la comunidad universitaria mendocina y adelantó que también se prevé realizar homenajes en la Legislatura provincial.

Las otras mujeres reconocidas por el Senado

Durante el evento realizado en el Senado también fueron distinguidas otras mujeres de distintas provincias por su trayectoria en la cultura, la salud, el deporte y la educación. Entre ellas:

  • María Alcides “Teté” Rivero: poeta correntina y socia fundadora de SADE Goya, autora de varios libros y promotora cultural en la provincia de Corrientes.
  • María Cristina Petraglia: escritora y docente que se desempeñó como educadora en instituciones de Esquina y fue directora de Cultura y Turismo de esa ciudad.
  • María del Carmen "Maricar" Fernández: actriz y autora teatral vinculada al teatro vocacional, con obras premiadas y talleres culturales en escuelas.
  • Ingrid Muriel Oldenburg: docente, abogada y escritora, autora del poemario "Corazón animal" y participante en diversas antologías literarias.
  • María Sol Gutiérrez Traverso: actriz y escritora que estudia actuación en la Universidad Nacional de las Artes y autora del libro "Entre líneas".
  • Marcela Lorena Arrausi: deportista pampeana que impulsó el desarrollo del hockey en La Pampa y continúa trabajando como entrenadora.
  • Dora Haag: cardióloga infantil del Hospital Garrahan, reconocida por su labor médica y su trayectoria en el área de trasplante cardíaco pediátrico.
