El Senado de la Nación homenajeó a María Victoria Gómez de Erice, primera rectora mujer de la UNCuyo

El Senado de la Nación rindió homenaje este martes a la mendocina María Victoria Gómez de Erice , la primera mujer que ocupó el cargo de rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en el marco de una ceremonia dedicada a “mujeres que se destacan e inspiran” en el Mes de la Mujer.

El reconocimiento fue impulsado por la senadora nacional por Mendoza de la UCR, Mariana Juri , y se entregó de manera post mortem , ya que la académica falleció el pasado 21 de febrero a los 85 años. El diploma fue recibido en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo por su sobrina, Flavia Zoe Gómez , en representación de la familia.

En la ceremonia se destacó la trayectoria académica y de gestión universitaria de Gómez de Erice , quien en 2002 se convirtió en la primera mujer en conducir la UNCuyo , cargo que ejerció hasta 2008.

Hoy tuve el honor de reconocer a María Victoria Gómez de Erice en el @SenadoArgentina . Su trayectoria merece ser recordada no solo por haber sido la primera rectora de la @UNCUYO , sino por todo lo que transformó a lo largo de su vida en la universidad pública mendocina. Se ocupó… pic.twitter.com/COHUqQ57Xi

A lo largo de más de cinco décadas vinculada a la universidad pública, se desempeñó como docente, funcionaria y referente institucional , con un fuerte impulso a la educación superior, la inclusión y la vinculación entre la universidad y la sociedad.

Entre los hitos de su carrera también se destacó el impulso a la creación de la Facultad de Educación, de la que fue su primera decana electa en 1995, además de promover proyectos innovadores dentro de la institución.

En reconocimiento a su trayectoria, la UNCuyo la nombró profesora emérita, y el Hospital Universitario de la casa de estudios también lleva su nombre.

María Victoria Gómez de Erice (2) La exrectora de la UNCuyo María Victoria Gómez de Erice falleció el pasado 21 de febrero a sus 85 años.

Qué se dijo sobre Gómez de Erice en el homenaje en el Senado nacional

Juri fue la encargada de tomar la palabra en el segmento dedicado a la dirigente mendocina. Remarcó el impacto que tuvo Gómez de Erice en la vida académica provincial y el rol pionero que desempeñó en la conducción universitaria.

“Reconocer hoy a María Victoria Gómez de Erice es, para todas las mujeres y particularmente para las mendocinas, un honor muy especial”, expresó la legisladora. Aclaró que no responde específicamente a su rol como primera rectora mujer de la casa de altos estudios, sino por la transformación que impulsó en la institución, y en la educación en general.

“Hizo algo muy transformador y, siendo rectora, también se animó a impulsar iniciativas novedosas como el Hospital Universitario”, señaló.

En esa línea, la senadora destacó que su legado seguirá vigente en la comunidad universitaria mendocina y adelantó que también se prevé realizar homenajes en la Legislatura provincial.

Las otras mujeres reconocidas por el Senado

Durante el evento realizado en el Senado también fueron distinguidas otras mujeres de distintas provincias por su trayectoria en la cultura, la salud, el deporte y la educación. Entre ellas: