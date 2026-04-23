23 de abril de 2026
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Sitio Andino
Universidad Nacional de Cuyo

La Universidad Nacional de Cuyo participará de una nueva marcha en defensa de la educación pública

La comunidad universitaria argentina convocó a una nueva marcha en mayo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Cuándo será.

La manifestación busca visibilizar el reclamo por recursos y el cumplimiento de la normativa vigente

La manifestación busca visibilizar el reclamo por recursos y el cumplimiento de la normativa vigente

Por Sitio Andino Sociedad

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se sumará a la nueva marcha universitaria, en un contexto de creciente tensión por el financiamiento educativo. Convocada por actores clave del ámbito académico y estudiantil, la manifestación busca visibilizar el reclamo por recursos y el cumplimiento de la normativa vigente.

Una convocatoria nacional con amplio respaldo

Por iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario, el próximo martes 12 de mayo se llevará adelante la cuarta Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional, con actividades simultáneas en distintas provincias.

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La movilización se enmarca en una serie de acciones que el sector viene desarrollando desde 2024, con el objetivo de sostener en la agenda pública la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales.

La UNCuyo se suma con una organización ampliada

En la provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmó su adhesión a la jornada. Como parte de los preparativos, el Consejo Superior resolvió crear una comisión especial organizadora que coordinará las actividades locales.

A pedido de la rectora, Esther Sánchez, este espacio contará con la participación de sindicatos, la Federación Universitaria de Cuyo (FUC), estudiantes y autoridades académicas. También se integrarán decanos, cuya experiencia en la gestión de las distintas facultades permitirá fortalecer la convocatoria en todos los claustros: docente, nodocente y estudiantil.

El reclamo por el financiamiento, en el centro de la escena

El eje principal de la protesta será la exigencia al Poder Ejecutivo nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, una demanda que atraviesa a todo el sistema educativo superior.

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La movilización se enmarca en una serie de acciones que el sector viene desarrollando desde 2024

La movilización se enmarca en una serie de acciones que el sector viene desarrollando desde 2024

Desde los sectores convocantes sostienen que garantizar los recursos es clave no solo para el funcionamiento de las universidades, sino también para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Si bien ya está definida la fecha, los organizadores anticiparon que en los próximos días se darán a conocer precisiones sobre horarios, recorridos y modalidades de participación en cada región.

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