Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile

El presidente Javier Milei regresó de Estados Unidos para asistir a la ceremonia en la que asumirá el nuevo mandatario chileno.

Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile.

Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina
El presidente Javier Milei finalizó su gira por Estados Unidos, con la "Argentina Week 2026" de por medio, y se prepara este miércoles para participar de la ceremonia de asunción de José Antonio Kast en Chile. Cómo seguirá la agenda cargada del mandatario.

El jefe de Estado aprovechará su sintonía ideológica con el dirigente transandino para sellar una alianza en términos políticos y económicos. De acuerdo a la disposición que confirmó el Gobierno nacional, a las 12, Milei estará en el acto de transmisión de mando, que se realizará en Valparaíso, ciudad sede del Poder Legislativo en ese país.

Tras el mandato de Gabriel Boric, del Frente Amplio, quien tuvo tensos cruces con el libertario, la página se da vuelta y entre los presidentes de los dos países habrá sintonía total. Algo que se verá reflejado este miércoles con la posibilidad de que ambos comiencen a elaborar una agenda consensuada en el libre comercio y en políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos, señaló Noticias Argentinas.

Una vez que ganó la elección presidencial, Kast pisó la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Estado y su hermana, Karina Milei, quienes volverán a verse este mediodía. El cambio de mando contará además con una nutrida delegación de líderes internacionales, incluido el rey Felipe VI de España, presencia habitual en ceremonias de investidura en América Latina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Nasry Asfura, de Honduras; Tamás Sulyok, de Hungría; José Raúl Mulino, de Panamá; y Luis Abinader, de República Dominicana.

Javier Milei en Estados Unidos

Milei viajó a los Estados Unidos en medio de tensiones globales por el conflicto bélico desatado en Medio Oriente. La primera parada fue Miami, donde participó de una cumbre con dirigentes latinoamericanos, un encuentro con referentes políticos y económicos vinculados al estadounidense Donald Trump.

trump milei
Posteriormente, visitó “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson —conocido como el “rebe de Lubavitch”— en el cementerio de Montefiore, en Nueva York. Además, disertó en Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo, fundada en 1886.

La agenda del Presidente incluyó una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inauguró, junto a gobernadores, la Argentina Week 2026, un encuentro que impulsa inversiones económicas y buca fortalecer el vínculo del país con los principales bancos de inversión de Wall Street.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei

Luego del paso por Chile, el mandatario partirá a las 15 parte el vuelo especial que a las 17 arribará a la Ciudad de Buenos Aires. Descartada la opción de asistir a Expoagro por incompatibilidad de hoja de ruta, el economista viajará a España el sábado 14 de marzo para participar del Foro Económico de Madrid.

A través de su cuenta de X, el libertario confirmó esta semana su participación en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social, con particular eje en la inversión, la batalla cultural y la inteligencia artificial.

