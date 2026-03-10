Ensayos en San Rafael abren expectativas para producir lúpulo

image “Durante el año pasado tuvimos visitas de dos técnicos, uno del INTA y otro de la empresa más grande de Argentina, la productora del lúpulo, y eso un poco despertó la posibilidad de hacer estos ensayos y probar una alternativa más de producción para nuestra zona” En cuanto a la rentabilidad, teniendo en cuenta la baja rentabilidad de la casi mayoría de productos del agro mendocino, puede ser una alternativa a futuro, a valores de hoy un kilo de lúpulo se cotiza aproximadamente en 10 dólares y una planta en plena producción puede aportar 1 ½ kg.

Ensayos en fincas de San Rafael

EL LÚPULO ES UNA ALTERNATIVA PARA PRODUCIR EN SAN RAFAEL Las pruebas se realizaron en distintos predios, entre ellos el del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ubicado en Rama Caída, donde se concretó una cosecha experimental de variedades seleccionadas. "Se hicieron varios ensayos que estuvimos cosechando en el INTA de Rama Caída, donde se recolectaron plantas de la variedad Victoria; otra variedad más que se ha ensayado es Mapuche, a la que le faltan unos días más para llegar a cosecha".

