El South American Rally Race tuvo su espectacular cierre en San Rafael

Premiación en San Rafael del South Américan Rally Race .

Por Sitio Andino Departamentales







Tras dos etapas llenas de adrenalina, el sábado pasado llegó a su fin una nueva edición del South Américan Rally Race con la gran premiación en el Parque Yrigoyen del departamento de San Rafael.

Tras 8 etapas entre Catamarca, La Rioja, San Juan y San Rafael más de 60 pilotos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia y Francia, desafiaron terrenos más que complejos, entre ellos las Dunas de El Nihuil y los zanjones sanrafaelinos.

Nombres como Martin Duplessis, Raoul Fenestraz o el campeón del Dakar Kevin Benavides, fueron parte de una apasionante competencia que tuvo su cierre en nuestro departamento. Con un gran escenario, pantallas y plataforma para el paso de los vehículos, la competencia off road más importante del continente concluyó su edición 2026.

Todos los participantes destacaron sobre el escenario las dificultades y desafíos que generaron las fases locales, además del gran acompañamiento del público sanrafaelino tanto para las motos, quads, utv y camionetas.

Desde la organización destacaron los trayectos sanrafaelinos, la calidez de la comunidad y el apoyo del Municipio para que estos eventos sean posibles. Gerardo Roldán de San Rafael compitió en su Toyota Hilux en la categoría T2 Embed - PILOTO SANRAFAELINO EN EL RALLY RACE SUDAMERICANO