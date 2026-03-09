9 de marzo de 2026
El South American Rally Race tuvo su espectacular cierre en San Rafael

Más de 60 pilotos de distintos países atravesaron etapas desafiantes antes de la premiación final realizada en el Parque Yrigoyen de San Rafael.

Premiación en San Rafael del &nbsp;South Américan Rally Race .

Por Sitio Andino Departamentales

Tras dos etapas llenas de adrenalina, el sábado pasado llegó a su fin una nueva edición del South Américan Rally Race con la gran premiación en el Parque Yrigoyen del departamento de San Rafael.

Tras 8 etapas entre Catamarca, La Rioja, San Juan y San Rafael más de 60 pilotos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia y Francia, desafiaron terrenos más que complejos, entre ellos las Dunas de El Nihuil y los zanjones sanrafaelinos.

Nombres como Martin Duplessis, Raoul Fenestraz o el campeón del Dakar Kevin Benavides, fueron parte de una apasionante competencia que tuvo su cierre en nuestro departamento. Con un gran escenario, pantallas y plataforma para el paso de los vehículos, la competencia off road más importante del continente concluyó su edición 2026.

Todos los participantes destacaron sobre el escenario las dificultades y desafíos que generaron las fases locales, además del gran acompañamiento del público sanrafaelino tanto para las motos, quads, utv y camionetas.

Desde la organización destacaron los trayectos sanrafaelinos, la calidez de la comunidad y el apoyo del Municipio para que estos eventos sean posibles.

Gerardo Roldán de San Rafael compitió en su Toyota Hilux en la categoría T2

Embed - PILOTO SANRAFAELINO EN EL RALLY RACE SUDAMERICANO

