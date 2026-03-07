7 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Obras públicas

San Rafael suma un nuevo corredor urbano con la pavimentación de El Libertador

El plan de asfaltado mejorará el tránsito en casi 2 kilómetros, conectando barrios y la Ruta Nacional 143 con el centro de la ciudad de San Rafael.

Plan de asfalto en San Rafael.

Plan de asfalto en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael sigue avanzando con el Plan de Asfalto. Por estos días comenzó a colocarse la carpeta definitiva en el corredor de avenida El Libertador en el tramo que va desde Florida a Juan XXIII.

Las máquinas ya se encuentran trabajando en el trazado de 900 metros, que se complementa con los 400 ya pavimentados desde calle León Kruk (en barrio San Rafael) hasta la intersección con las avenidas Florida/Ruiz Daudet.

Lee además
El carro de La Paz ganó el concurso de Vía Blanca y Carrusel.
Tradición mendocina

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel
Capacitación en San Rafael sobre la elaboración de mermeladas.
Formación productiva

Cómo hacer mermeladas seguras: capacitaron a emprendedores en San Rafael

Hay que remarcar que que todo el trazado era de suelo natural, por lo que se tuvieron que realizar importantes movimientos de suelo y ejecución bases antes de llegar a la instancia del asfaltado.

Un nuevo corredor urbano en San Rafael

Una vez que se concrete el encarpetado hasta Juan XXIII, el proyecto plantea extenderse 600 metros más cruzando el canal marginal. Se trata de un trazado que bordea el barrio El Molino y conectará con la Avenida Vélez Sarsfield.

Este nuevo corredor, de casi 2 kilómetros de extensión, permitirá mejorar significativamente la transitabilidad y la conectividad en la zona Sur de la Ciudad, vinculando barrios, distritos y hasta la traza de la Ruta Nacional 143 con el centro sanrafaelino.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en San Rafael: una niña murió tras el vuelco del auto en el que viajaba con su familia

Miel de San Rafael conquista el exterior y se prepara para el consumo interno

Obesidad en aumento: el problema de salud que también crece en San Rafael

Feria del 8M en San Rafael: todo lo que hay que saber

Crisis en farmacias: el atraso de obras sociales pone en jaque el stock

Sin turno y gratuito: así funciona "Maternidad Cuidada" en San Rafael

El South American Rally Race 2026 llega a San Rafael y promete adrenalina total

​Atropelló y mató a un peatón en San Rafael: ¿qué determinó el dosaje de alcohol?

LO QUE SE LEE AHORA
Casos recurrentes de abigeato en Malargüe.
También está involucrado un menor

La causa por abigeato de esta semana en Malargüe sumó más detenidos

Las Más Leídas

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza
El clima

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

La vicepresidenta recorrió fincas en el Valle de Uco.
Vendimia 2026

Qué hizo y con quién estuvo Victoria Villarruel en su primer día en Mendoza

La lluvia estropeó la agenda vendimial. video
Oficial

La lluvia obligó a postergar el acto central de la Vendimia 2026: cuándo será ahora y cómo sigue el calendario

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, bajo lluvias intensas y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita