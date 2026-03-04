El Municipio de San Rafael impulsa una feria de mujeres emprendedoras en el marco del 8M

Feria de Mujeres emprendedoras en San Rafael.

Este año, la convocatoria se trasladará al lunes 9 de marzo, con una feria y jornada de encuentro en la Plaza de la Memoria (Aristóbulo del Valle y Luzuriaga).

La actividad reunirá a emprendedoras y feriantes de distintos distritos del departamento, incluyendo mujeres del secano, crianceras, productoras de tejidos y quesos, artesanas y elaboradoras de productos regionales, como mermeladas de vino.

Feria de emprendedores en San Rafael “Queremos que la feria sea un gran espacio para compartir y en el que estemos todas juntas”, expresó Mariana Molina, coordinadora de la Mujer y Género. Se prevé la participación de alrededor de 80 feriantes, en una actividad que se desarrollará de 16 a 22 horas.

Hay que remarcar que, durante el desarrollo de la feria permanecerán cortadas las calles Aristóbulo del Valle y Emilio Mitre, entre Alem y Luzuriaga. Las interesadas en participar como feriantes todavía están a tiempo. Pueden solicitar el formulario de inscripción comunicándose al 2604-059046.