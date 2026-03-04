El Municipio de San Rafael impulsa una feria de mujeres emprendedoras en el marco del 8M

Desde la Coordinación de la Mujer y Género del Municipio de San Rafael, en articulación con el colectivo Ni Una Menos, se prepara una gran feria de emprendedoras en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer.
La convocatoria, articulada con Ni Una Menos, reunirá a feriantes de distintos distritos de San Rafael y aún hay tiempo para inscribirse.
Desde la Coordinación de la Mujer y Género del Municipio de San Rafael, en articulación con el colectivo Ni Una Menos, se prepara una gran feria de emprendedoras en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer.
Este año, la convocatoria se trasladará al lunes 9 de marzo, con una feria y jornada de encuentro en la Plaza de la Memoria (Aristóbulo del Valle y Luzuriaga).
La actividad reunirá a emprendedoras y feriantes de distintos distritos del departamento, incluyendo mujeres del secano, crianceras, productoras de tejidos y quesos, artesanas y elaboradoras de productos regionales, como mermeladas de vino.
“Queremos que la feria sea un gran espacio para compartir y en el que estemos todas juntas”, expresó Mariana Molina, coordinadora de la Mujer y Género. Se prevé la participación de alrededor de 80 feriantes, en una actividad que se desarrollará de 16 a 22 horas.
Hay que remarcar que, durante el desarrollo de la feria permanecerán cortadas las calles Aristóbulo del Valle y Emilio Mitre, entre Alem y Luzuriaga.
Las interesadas en participar como feriantes todavía están a tiempo. Pueden solicitar el formulario de inscripción comunicándose al 2604-059046.