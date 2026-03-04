4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Encuentro y producción local

El Municipio de San Rafael impulsa una feria de mujeres emprendedoras en el marco del 8M

La convocatoria, articulada con Ni Una Menos, reunirá a feriantes de distintos distritos de San Rafael y aún hay tiempo para inscribirse.

Feria de Mujeres emprendedoras en San Rafael.

Feria de Mujeres emprendedoras en San Rafael.

Este año, la convocatoria se trasladará al lunes 9 de marzo, con una feria y jornada de encuentro en la Plaza de la Memoria (Aristóbulo del Valle y Luzuriaga).

Lee además
Falta de medicamentos en farmacias de San Rafael. video
Salud en alerta

Crisis en farmacias: el atraso de obras sociales pone en jaque el stock
Maternidad cuidada en San Rafael.
Salud pública

Sin turno y gratuito: así funciona "Maternidad Cuidada" en San Rafael

La actividad reunirá a emprendedoras y feriantes de distintos distritos del departamento, incluyendo mujeres del secano, crianceras, productoras de tejidos y quesos, artesanas y elaboradoras de productos regionales, como mermeladas de vino.

Feria de emprendedores en San Rafael

“Queremos que la feria sea un gran espacio para compartir y en el que estemos todas juntas”, expresó Mariana Molina, coordinadora de la Mujer y Género. Se prevé la participación de alrededor de 80 feriantes, en una actividad que se desarrollará de 16 a 22 horas.

Hay que remarcar que, durante el desarrollo de la feria permanecerán cortadas las calles Aristóbulo del Valle y Emilio Mitre, entre Alem y Luzuriaga.

Las interesadas en participar como feriantes todavía están a tiempo. Pueden solicitar el formulario de inscripción comunicándose al 2604-059046.

Temas
Seguí leyendo

El South American Rally Race 2026 llega a San Rafael y promete adrenalina total

​Atropelló y mató a un peatón en San Rafael: ¿qué determinó el dosaje de alcohol?

Violento choque entre un auto y un colectivo en San Rafael: hay heridos

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

Las pymes advierten una situación límite y reclaman políticas de acompañamiento

Cúal es la app de viajes que "le ganó" a Uber en San Rafael

San Rafael explicó por qué se frenó la ampliación de la cárcel de El Cerrito

Perdió el control de su auto, volcó y terminó hospitalizado en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Monitoreo en el cráter del volcán Peteroa. video
Tecnología al servicio de la comunidad

El segundo volcán más activo del país, que está en Mendoza, ya tiene nuevo sistema de monitoreo

Las Más Leídas

Grave agresión a dos hombres en Luján de Cuyo.
riña callejera

Luján de Cuyo: violenta agresión a dos hombres tras una denuncia por ruidos molestos

Uso de armas de fuego en la Policía de Mendoza: la ley vuelve a Diputados con cambios clave.
Legislatura

Uso de armas de fuego en la Policía de Mendoza: la ley vuelve a Diputados con cambios clave

Pronóstico clave para la Vendimia: calor y lluvias nocturnas
Para tener en cuenta

¿Vendimia bajo el agua?: cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Actualizan el precio del Documento Nacional de Identidad: exprés, 24 horas y al instante más caros
RENAPER

Desde marzo, el DNI costará más: qué cambia y a quiénes afecta