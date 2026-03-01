1 de marzo de 2026
Tenía 55 años

​Atropelló y mató a un peatón en San Rafael: ¿qué determinó el dosaje de alcohol?

El hecho ocurrió en Ruta 200, en Real del Padre, San Rafael. La conductora del Volkswagen fue sometida a un test de alcoholemia por las autoridades.

Tragedia en San Rafael: El caso quedó en manos de la Justicia.

Foto: Ministerio de Seguridad.
 Por Celeste Funes

Un peatón de 55 años falleció tras un accidente vial en San Rafael, ocurrido cerca de las 23:40 en la Ruta 200, a unos 1500 metros de la intersección con Ruta 302, en el distrito de Real del Padre. El hecho es investigado por la Justicia y la conductora fue sometida a un test de alcoholemia.

De acuerdo con la información policial, el siniestro se produjo cuando un Volkswagen 1500, conducido por una mujer identificada como M.C.T. (51), circulaba de sur a norte por la mencionada arteria. Por causas que se intentan establecer, el vehículo impactó a un peatón, identificado como S.U.M. (55), quien también se desplazaba en el mismo sentido.

Qué se sabe del accidente de San Rafael en el que murió un hombre de 55 años

Tras el llamado de emergencia, arribó al lugar personal médico del Centro de Salud de Jaime Prats, que asistió a la víctima. Sin embargo, los profesionales constataron el fallecimiento en el lugar del hecho, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el sitio trabajó personal de la Policía Vial, junto con efectivos de Policía Científica y Bomberos, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente. Además, intervino el Ayudante Fiscal de la jurisdicción, que dispuso las medidas de rigor.

A la conductora del rodado se le practicó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre, según indicaron fuentes oficiales.

El caso quedó en manos de la Justicia, que buscará establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro vial fatal en esta zona rural de San Rafael.

