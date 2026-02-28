Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Por Sitio Andino Policiales







El procedimiento llevado a cabo en las últimas horas incluyó 13 allanamientos simultáneos en el barrio 8 de Abril y sectores cercanos, en el marco de causas por robos agravados y uso ilegal de armas. El despliegue fue supervisado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, con intervención de la Justicia provincial y federal.

policía 17 detenidos en el megaoperativo en Las Heras Los resultados del megaoperativo realizado en el barrio 8 de Abril de Las Heras El megaoperativo arrojó resultados contundentes: 17 personas (entre detenidos y aprehendidos) quedaron a disposición judicial tras los procedimientos coordinados. Además, se secuestró un importante arsenal junto a casi medio millar de municiones de distintos calibres, reforzando las investigaciones en curso.

Según explicó la ministra durante el operativo, los involucrados están vinculados a asaltos a conductores de aplicaciones, robos de bicicletas y el uso de armas de fuego en diversos hechos delictivos de la zona. “Vamos a volver las veces que sea necesario para retirar las armas de la calle y detener a quienes delinquen”, afirmó Rus.

Sin título Parte del material secuestrado por la Policía Entre los elementos incautados se contabilizaron pistolas 9 mm, una calibre 11.25 con cargadores completos, un revólver calibre 32 con cartucho colocado, rifles .22, además de armas de aire comprimido y airsoft, varias de ellas aptas para su uso. También se hallaron cargadores y peines completos (algunos sellados) y una gran cantidad de proyectiles (9 mm, .22 largo y punta chata).

Durante los allanamientos se secuestraron además plantas y plantines de cannabis sativa, cogollos fraccionados, más de 100 gramos de cocaína, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento. Por último, se incautaron 26 teléfonos celulares, que serán peritados para profundizar las investigaciones.