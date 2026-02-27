El "sharenting", la práctica que ya genera la intervención de la Justicia de Familia.

Un fallo del Juzgado de Familia de Gestión Asociada de Las Heras ordenó a una mendocina a cesar de inmediato la publicación de imágenes de su hija adolescente en redes sociales y eliminar todo el contenido ya difundido en plataformas digitales, en lo que se transforma en una sentencia casi sin precedentes en la justicia de la Provincia de Mendoza.

La resolución, firmada el 10 de febrero de 2026 por la jueza Carina Viviana Santillán, hizo lugar a una medida autosatisfactiva presentada por la joven contra su progenitora, en el marco de un proceso urgente.

El Back de Vendimia Más allá de la corona: la reina de Las Heras con el corazón puesto al servicio de la inclusión

dos detenidos Cuatro allanamientos por narcotráfico e importante secuestro de cocaína en Las Heras

La adolescente solicitó el cese de toda publicación, propagación o difusión de su imagen en redes sociales y servicios de mensajería, incluyendo estados y perfil de WhatsApp, utilizados por la demandada con fines personales, profesionales y publicitarios.

Los abogados que asistieron a la adolescente destacaron la importancia de que la menor haya sido quien inició el proceso, resaltando esta herramienta para otros jóvenes que estén atravesando por la misma situación (escuchar audio de entrevista).

Las Heras: histórico fallo contra una mujer por sus fotos en redes sociales con su hija

En su presentación, la joven denunció que su madre había expuesto su imagen en prácticas conocidas como “sharenting”, utilizándola para promocionarse social y profesionalmente.

Además, señaló que algunas fotografías fueron publicadas en redes de citas para adultos, lo que derivó —según consta en la sentencia— en situaciones de bullying por parte de compañeros de colegio.

Fiscal Ríos y Comperatore en juzgado de familia Importante fallo de un Juzgado de Familia de Las Heras. Foto:Yemel Fil

Al analizar el caso, el tribunal consideró acreditada la verosimilitud del derecho. También tuvo por configurado el peligro en la demora, al advertir que el entorno digital permite la rápida viralización de contenidos y genera una “huella digital permanente” de difícil control posterior.

La jueza encuadró el caso en los estándares de protección reforzada de derechos de niños, niñas y adolescentes, citando la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Señaló que la difusión de imágenes sin resguardo puede constituir una forma de violencia digital y simbólica.

La sentencia del Juzgado de Familia de Las Heras, en detalle

En consecuencia, el fallo prohibió a la madre publicar o difundir imágenes, videos o representaciones de la adolescente y ordenó la eliminación inmediata de todo contenido donde aparezca su rostro, bajo apercibimiento de sanciones civiles, penales y administrativas.

Esto fue celebrado por el abogado de la menor, Andrés Da Rold, quien destacó la importancia de que el proceso lo haya iniciado la propia adolescente, resaltando el derecho de un menor de edad en consentir o no este tipo de publicaciones.

El letrado ofreció una entrevista en el programa Hermoso Caos de Aconcagua Radio, donde resaltó el fallo del juzgado.

Escuchá la entrevista completa: