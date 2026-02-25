Cuatro allanamientos por narcotráfico e importante secuestro de cocaína en Las Heras

Parte de la cocaína incautada en los allanamientos.

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron al menos cuatro allanamientos por narcotráfico en Las Heras, logrando secuestrar cerca de 4 kilos de cocaína, junto a una importante cantidad de dinero en efectivo y otros objetos de relevancia para la causa.

Los procedimientos se realizaron en el marco de una causa por narcotráfico que realiza la justicia federal y que ahora, tras las medidas, tiene a dos hombres detenidos, acusados por la ley de estupefacientes.

Los detectives afirmaron que la investigación continúa para determinar si hay más sospechosos vinculados a esta droga.

Uno de los allanamientos por narcotráfico realizados en Las Heras.

De acuerdo a la información oficial, los allanamientos fueron en el Callejón Comunero, entre Sarmiento y Formosa de Las Heras. En tanto que también que los efectivos realizaron dos intervenciones en la vía pública, sobre Molinero Tejeda y Castellano; y Doctor Moreno y Uruguay, ambos en el mismo departamento.

Durante los procedimientos se logró la detención de dos personas mayores de edad y el secuestro de casi 4 kilos de cocaína, tres balanzas de precisión, varios celulares, una máquina de contar dinero y $3.800.000 en efectivo.

allanamiento droga en mendoza, Las Heras Foto: Ministerio de Seguridad

Para los detectives, ese dinero es producto de la venta de droga que realizaban los acusados, tanto en domicilios particulares, como en la vía pública.

Las medidas se concretaron bajo la instrucción del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal de Mendoza.

Tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.