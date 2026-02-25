25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
dos detenidos

Cuatro allanamientos por narcotráfico e importante secuestro de cocaína en Las Heras

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron una serie de procedimientos por narcotráfico en Las Heras.

Parte de la cocaína incautada en los allanamientos.&nbsp;

Parte de la cocaína incautada en los allanamientos. 

Foto: Ministerio de Seguridad
 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron al menos cuatro allanamientos por narcotráfico en Las Heras, logrando secuestrar cerca de 4 kilos de cocaína, junto a una importante cantidad de dinero en efectivo y otros objetos de relevancia para la causa.

Los procedimientos se realizaron en el marco de una causa por narcotráfico que realiza la justicia federal y que ahora, tras las medidas, tiene a dos hombres detenidos, acusados por la ley de estupefacientes.

Lee además
Bajo su mando, el grupo pasó de ser una facción regional a convertirse en el cártel más violento y expansivo de México
Videos

El Ejército abatió a "El Mencho", el narco más buscado de América Latina: violencia y disturbios en México
Accidente en Godoy Cruz: el conductor perdió el control al buscar elementos en la guantera.
Viajaba con un menor

Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur
allanamiento droga en mendoza, Las Heras
Uno de los allanamientos por narcotráfico realizados en Las Heras.

Uno de los allanamientos por narcotráfico realizados en Las Heras.

Los detectives afirmaron que la investigación continúa para determinar si hay más sospechosos vinculados a esta droga.

Cuatro allanamientos por narcotráfico e importante secuestro de cocaína en Las Heras

De acuerdo a la información oficial, los allanamientos fueron en el Callejón Comunero, entre Sarmiento y Formosa de Las Heras. En tanto que también que los efectivos realizaron dos intervenciones en la vía pública, sobre Molinero Tejeda y Castellano; y Doctor Moreno y Uruguay, ambos en el mismo departamento.

Durante los procedimientos se logró la detención de dos personas mayores de edad y el secuestro de casi 4 kilos de cocaína, tres balanzas de precisión, varios celulares, una máquina de contar dinero y $3.800.000 en efectivo.

allanamiento droga en mendoza, Las Heras

Para los detectives, ese dinero es producto de la venta de droga que realizaban los acusados, tanto en domicilios particulares, como en la vía pública.

Las medidas se concretaron bajo la instrucción del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal de Mendoza.

Tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Temas
Seguí leyendo

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Un menor terminó herido tras un incendio en una casa de Ciudad

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

Mega operativo policial en Mendoza: aprehensiones, armas y más de 70 envoltorios de cocaína secuestrados

Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Intento de fuga en Almafuerte: qué pasará con los siete presos involucrados y cómo sigue la investigación

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible accidente vial en San Martín. 
accidente vial

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Las Más Leídas

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire
Sorpresa

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá

El récord de Andrea del Boca en Gran Hermano video
No pasaron ni 24 horas

El "récord" de Andrea del Boca en Gran Hermano