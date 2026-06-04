Incautaron más de mil litros de droga líquida en un camión que iba a salir del país por Mendoza

Un importante procedimiento contra el narcotráfico permitió detectar y secuestrar 1.100 litros de una sustancia compatible con MDMA (éxtasis). La droga era transportada de manera oculta en un camión de carga proveniente de Paraguay y tenía como destino de salida del país el Paso Internacional Los Libertadores , en Mendoza .

La investigación fue llevada adelante por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "San Francisco" de Gendarmería Nacional, a partir de información aportada por la Unidad de Inteligencia Criminal "Chaco" , que alertó sobre un posible tráfico internacional de estupefacientes mediante un transporte de carga.

Con intervención de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Villa María, los investigadores desplegaron un operativo para localizar el vehículo sospechoso. Finalmente, el camión fue encontrado abandonado en una estación de servicio de la ciudad de Villa Nueva , provincia de Córdoba.

La droga era transportada de manera oculta en un camión de carga proveniente de Paraguay.

El transporte había ingresado al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y tenía previsto abandonar el territorio argentino por Mendoza.

Tanques adulterados y droga líquida

Tras asegurar el lugar, personal de los Escuadrones de Seguridad Vial "Villa María" y "Santa Catalina" colaboró en la inspección del rodado. Durante la requisa, los gendarmes detectaron una irregularidad: uno de los tanques de combustible no estaba conectado al sistema de alimentación del motor.

Al examinar su interior, observaron una sustancia líquida con características inusuales. Los análisis confirmaron la presencia de MDMA (éxtasis) y permitieron estimar una cantidad total de 1.100 litros

droga, narcotráfico, mendoza, camión Durante la requisa, los gendarmes detectaron una irregularidad: uno de los tanques de combustible no estaba conectado al sistema.

Posteriormente, los efectivos descubrieron un segundo tanque que también contenía la misma sustancia, lo que confirmó que ambos compartimientos habían sido acondicionados para el ocultamiento y transporte de droga.

Cuántos litros de éxtasis encontraron

La investigación contó además con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Villa María, cuyos especialistas realizaron pruebas multipropósito sobre la sustancia secuestrada.

Los análisis confirmaron la presencia de MDMA (éxtasis) y permitieron estimar una cantidad total de 1.100 litros, un volumen considerado de relevancia en el marco de una investigación por tráfico internacional de estupefacientes.

droga, narcotráfico, mendoza Los análisis confirmaron la presencia de MDMA (éxtasis) y permitieron estimar una cantidad total de 1.100 litros.

Por disposición judicial, las autoridades secuestraron el camión, la sustancia hallada, una carga de 27.990 kilogramos de harina de girasol que transportaba el vehículo y documentación considerada de interés para la causa.

El procedimiento también contó con la participación de especialistas de la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional, quienes obtuvieron información complementaria mediante mecanismos de cooperación internacional con la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay.