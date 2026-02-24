Más allá de la corona: la reina de Las Heras con el corazón puesto al servicio de la inclusión.

En el Back de Vendimia 2026 , el ciclo que revela el alma de la Fiesta de la Vendimia , la reina de Las Heras, Chiara Baciocchi, no se presentó solo para hablar de un reinado; sino que se sentó para abrir su corazón y mostrar que, detrás de los atributos, hay una mujer que apuesta a la inclusión .

En una charla íntima junto a Erika García , conductora del streaming, que transitó entre la adrenalina de sus días como piloto de karting y la sensibilidad de sus proyectos sociales, Chiara dejó en claro que su verdadero motor no es la corona, sino la firme convicción de que nadie puede quedar afuera de la historia de su pueblo.

Con la voz quebrada por la emoción al recordar su infancia, la soberana lasherina demostró que su mandato tiene una misión clara : transformar la visibilidad de su rol en un puente humano para quienes más lo necesitan.

Estudiante de Comercio Internacional y Aduana, Kiara no es una improvisada. Su formación le ha dado las herramientas de gestión, pero su vida personal le ha dado la sensibilidad necesaria para detectar las grietas de la sociedad actual.

La reina de Las Heras, protagonista de un nuevo envío de "El Back de Vendimia".

Su proyecto, "Acompañar para incluir", nace de una observación tan simple como dolorosa: el aislamiento que sufren muchas personas, especialmente los adultos mayores, ante el avance vertiginoso de la tecnología.

"La tecnología nos está sobrepasando y necesitamos incluir a la gente, acompañar para incluir. Quiero que me recuerden como la reina que estuvo ahí para todos, escuchando y ayudando", afirma con una convicción que emociona.

Para Chiara, la inclusión no es un concepto técnico, es un acto de amor. Su objetivo es que cada vecino de Las Heras se sienta parte de este presente, sin que la edad o la falta de herramientas digitales sean una barrera.

La fortaleza que nació en las pistas

Detrás de su mirada serena se esconde la tenacidad de una competidora. Kiara es campeona de karting, un deporte que abrazó desde los 4 años gracias a su papá y que la llevó a competir -y ganar- en categorías mixtas en San Rafael. Esa joven que a los 15 años prefirió un motor antes que una fiesta de gala, es la misma que hoy usa esa "garra" para liderar proyectos sociales.

Esa dualidad entre la adrenalina de las pistas y la paz de su hogar, donde vive con su mamá y cuenta con el apoyo incondicional de su hermano Joel y su papá, es lo que la hace una reina "todoterreno".

06 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Las Heras, Chiara Baciocchi, el back Chiara es campeona de karting, un deporte que abrazó siendo muy pequeña. Foto: Cristian Lozano

El llanto que conectó con el pueblo

Durante su paso por el ciclo Back de Vendimia 2026, Chiara no sólo relató detalles de su pasado, se animó a jugar y divertirse, pero, también se tomó un momento para añorar sobre su infancia.

En ese instante, la reina se volvió humana ante los ojos de todos. En la oportunidad, muy emocionada le envió un mensaje a la niña de su infancia que hoy resuena en todo el departamento: "Le diría que es muy fuerte, que todo lo que se proponga lo va a lograr".

06 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Las Heras, Chiara Baciocchi, el back Uno de los momentos más emotivos de la entrevista: cuando le habló a la niña de su pasado. Foto: Cristian Lozano

Esa promesa cumplida es la que hoy pone al servicio de Las Heras. Kiara Baciocchi no solo busca suceder a las grandes reinas nacionales que dio su tierra, sino que busca hacer historia propia: la de una reina que, antes de mirar al cielo para agradecer, miró a los ojos a su gente para incluirla.

