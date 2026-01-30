30 de enero de 2026
Sitio Andino
Festejo

Las Heras celebró su fiesta de la Vendimia y coronó a Chiara Baciocchi como su reina

Tras la reprogramación de los actos oficiales, Las Heras vivió este jueves una jornada histórica en el Predio de Los Pescadores. En un evento que unificó la Bendición de los Frutos y la fiesta de la Vendimia, el pueblo lasherino se congregó para celebrar la identidad del trabajo y elegir a su reina y virreina.

La gran protagonista de la noche fue Chiara Baciocchi, representante del distrito Ciudad, quien se alzó con la corona departamental tras obtener 45 votos. La acompañará en su mandato Valentina Nahir Arredondo Peralta, del distrito El Pastal, electa como Virreina con un total de 20 sufragios.

Antes del show, la Bendición de los Frutos aportó el perfil humano y solidario de la noche. Se anunció que todos los alimentos bendecidos serán destinados al Merendero Nadine Roca Mía, institución local que asiste con alimentación diaria a más de 150 personas.

vendimia de las heras fiesta
La celebración contó con la participación de unos 150 artistas.

Una de las novedades más destacadas de esta edición fue la modernización del sistema de votación. El municipio implementó tótems digitales, una herramienta tecnológica que permitió un proceso más ágil, ordenado y accesible para que los vecinos pudieran emitir su voto de manera directa, garantizando transparencia en el escrutinio.

Tras la elección, el jefe comunal, Francisco Lo Presti, destacó la importancia de las soberanas como figuras de gestión social: “Nuestras reinas son embajadoras de valores y llevarán adelante proyectos con impacto social. Las insto a portar estos atributos con el compromiso de trabajar por los niños, los jóvenes y por sembrar solidaridad, valores que forman parte del legado sanmartiniano”.

vendimia las heras petri
Luis Petri, una de las autoridades que dijo presente en la ceremonia departamental.

Con esta coronación, Las Heras cierra su etapa distrital y se prepara para defender el cetro nacional, hoy en manos de la lasherina Alejandrina Funes, consolidando un año de fuerte protagonismo en la máxima fiesta de los mendocinos.

