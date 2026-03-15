15 de marzo de 2026
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Fiesta de la Vendimia

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego

Se viene la última noche de Vendimia, con la presencia de referentes de la música popular. Horarios, transporte y recomendaciones para los espectadores.

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Mendoza se prepara para vivir la última noche de Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day. Con una grilla que combina el folclore joven y el impacto de la canción tropical y melódica, Abel Pintos y Ángela Leiva encabezarán el cierre de las actividades artísticas vinculadas al calendario 2026. El show será este domingo, desde las 20.

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Vendimia: la puertas del Frank Romero Day abrirán a las 18.

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Vendimia: cronograma y apertura de puertas

Desde la organización informaron que las puertas del predio se abrirán a las 18 para permitir un ingreso fluido del público. Se prevé que la actividad en el escenario principal comience a las 20 con la presentación del dúo Campedrinos.

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Posteriormente, será el turno de la joven revelación Maggie Cullen, seguida por el show de Ángela Leiva. El broche de oro de la velada estará a cargo de Abel Pintos, quien regresará al escenario mayor de los mendocinos tras su última y exitosa presentación en la provincia.

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Operativo de transporte y costos

Para facilitar el acceso, el Gobierno provincial dispuso un servicio especial de transporte público de pasajeros que comenzará a funcionar a partir de las 17.

El recorrido de ida circulará por calles: Las Heras, Juan B. Justo y Lencinas, atravesando el Parque General San Martín hasta llegar a las cercanías del Teatro. El retorno seguirá un camino similar, finalizando en el microcentro mendocino.

El costo del pasaje se fijó en $2.100 por tramo y el pago será exclusivamente mediante la tarjeta SUBE. Cabe recordar que, por tratarse de un servicio especial, no se aplicarán beneficios de abonos ni gratuidades habituales.

Para quienes opten por el servicio de taxis y remises, se estableció una tarifa plana dentro del radio céntrico:

  • Taxis: $12.000 por viaje.

  • Remises: $13.000 por viaje.

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Los micros comienzan a subir al Teatro Griego desde las 17.

Los micros comienzan a subir al Teatro Griego desde las 17.

Recomendaciones y clima

En cuanto a la logística personal, las autoridades recordaron que está permitido el ingreso con alimentos, bebidas y heladeritas.

Si bien el pronóstico meteorológico es favorable y no se esperan lluvias, se recomienda a los asistentes concurrir con abrigo, debido al descenso de temperatura característico de la zona del piedemonte durante la madrugada.

Preguntas frecuentes sobre el show en el Teatro Griego

¿A qué hora empieza el show y quiénes actúan?

Las puertas del Teatro Griego Frank Romero Day abrirán a las 18:00. La música en el escenario comenzará a las 20 con el dúo Campedrinos, seguidos por Maggie Cullen y Ángela Leiva. El cierre de la noche estará a cargo de Abel Pintos.

¿Cómo funciona el transporte público y cuánto cuesta el pasaje?

Habrá un servicio especial de colectivos desde las 17 que sale desde la intersección de Godoy Cruz y Perú, en la Ciudad de Mendoza. El costo es de $2.100 por tramo y se abona únicamente con tarjeta SUBE. Importante: por ser un servicio especial, no rigen los descuentos de usuario frecuente ni abonos gratuitos.

¿Qué elementos están permitidos ingresar al predio?

Los asistentes pueden ingresar con alimentos, bebidas y conservadoras pequeñas para disfrutar durante la jornada. Además, aunque no hay pronóstico de lluvia, se recomienda llevar abrigo, ya que la temperatura en el teatro suele bajar considerablemente al caer la noche.

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