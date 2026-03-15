Vendimia para Todxs festejó sus 30 años con una mega producción y la elección de sus nuevos representantes

El evento, creado por Gabriel Canci, reunió a más de 1500 personas

En una noche marcada por el brillo, la diversidad y la celebración colectiva , Vendimia para Todxs festejó este sábado 14 de marzo sus 30 años de historia con una edición especial en el Arena Maipú Stadium . El evento, creado por Gabriel Canci , reunió a más de 1500 personas que llegaron para vivir una de las celebraciones paralelas más emblemáticas del calendario vendimial mendocino.

Bajo el nombre "VPT 30 AÑOS" , el espectáculo desplegó una superproducción artística de gran escala , con música, danza, teatralidad y tecnología de última generación, consolidando el lugar que la fiesta ocupa dentro de la agenda cultural vinculada a la diversidad en Argentina.

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La jornada comenzó pasadas las 22 , cuando el público empezó a llenar el estadio y la música marcó el ritmo inicial de la celebración. Los primeros sets estuvieron a cargo de Gabbi López y del proyecto conceptual Yagan , quienes ofrecieron diferentes propuestas musicales para encender el clima festivo.

En paralelo, el evento también tuvo su tradicional encuentro VIP , donde personalidades e invitados especiales compartieron la previa mientras el público general disfrutaba del ambiente de glamour, brillo y alegría que caracteriza a la fiesta .

Vendimia para todxs: una producción artística de alto nivel

La edición aniversario tuvo además un valor especial por su regreso al Arena Maipú Stadium y por la magnitud de la producción, realizada a partir de la alianza entre Brotherhood, dirigida por los hermanos Gabriel y Fernando Canci, y Power Play, productora oficial del recinto.

El resultado fue un espectáculo que apostó por una puesta visual de gran impacto, con un despliegue escénico inspirado en grandes shows internacionales, con estética cercana a Broadway y Las Vegas.

vendimia para todxs, mendoza El resultado fue un espectáculo que apostó por una puesta visual de gran impacto

El espectáculo central de VPT fue uno de los momentos más esperados de la noche. Más de 50 artistas en escena protagonizaron una puesta que combinó música, danza y actuación, junto con recursos audiovisuales y un diseño técnico que incluyó visuales de VLUR y un sistema de última generación de Mendoza Laser, que aportó un potente despliegue de luces y láser durante toda la velada.

Historia y diversidad sobre el escenario

Durante el show, todos los candidatos y candidatas a las coronas de la diversidad formaron parte de distintas intervenciones escénicas que repasaron momentos, símbolos y conquistas de la comunidad LGBTIQ+.

vendimia para todxs, mendoza Vendimia para Todxs festejó este sábado 14 de marzo sus 30 años de historia

La narrativa del espectáculo también incorporó inteligencia artificial, utilizada como recurso creativo para conectar las diferentes escenas y dialogar con los artistas, aportando un elemento innovador a la propuesta.

En ese contexto, Gabriel Canci volvió a ocupar un rol central sobre el escenario: además de participar como narrador del show, interpretó un homenaje musical con nuevas versiones de clásicos de Raffaella Carrá, entre ellos el icónico "Hay que venir al sur", una figura históricamente vinculada con la cultura pop de la diversidad.

gabriel canci, vendimia para todxs Gabriel Canci volvió a ocupar un rol central sobre el escenario

La elección de los nuevos representantes

Como cada año, uno de los momentos más esperados fue la elección de los Reyes Nacionales de Vendimia para Todxs, que en esta edición se definió mediante votación electrónica del público.

Los resultados consagraron a:

Lucila Bastías , como Reina Nacional de VPT 2026

Karim Seim , elegido Rey Nacional de VPT 2026

Anya First, ganadora en la categoría Drag

La coronación desató una gran ovación del público presente, cerrando el segmento central del evento

vendimia para todxs, mendoza Lucila Bastías: Reina Nacional de VPT 2026, Karim Seim: elegido Rey Nacional de VPT 2026 y Anya First: ganadora en la categoría Drag

La fiesta continuó hasta la madrugada

Tras la elección, la celebración continuó con música electrónica y sets de DJs que mantuvieron la pista encendida durante toda la madrugada.

El primer tramo estuvo a cargo de DJ VIKO B2B Mansa DJ, quienes marcaron el ritmo con música contemporánea. Más tarde llegó uno de los momentos más esperados del line up con el regreso de La Cintia, que volvió al escenario de VPT ante la euforia del público.

El cierre de la noche quedó en manos de Ale Castro, quien ofreció un set explosivo de tecno que terminó de coronar una jornada histórica para la fiesta.

vendimia para todxs, gabriel canci, mendoza A lo largo de estas tres décadas, el encuentro logró combinar espectáculo, música, arte y elección de representantes

Tres décadas de una celebración emblemática

Con 30 años de trayectoria, Vendimia para Todxs se consolidó como uno de los eventos culturales vinculados a la diversidad más importantes del país y como una de las celebraciones paralelas más representativas de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

A lo largo de estas tres décadas, el encuentro logró combinar espectáculo, música, arte y elección de representantes, convirtiéndose en un espacio de visibilidad, celebración e identidad para la comunidad LGBTIQ+ y para el público que cada año se suma a vivir la experiencia.