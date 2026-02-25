Vendimia Para Todxs celebra 30 años: cuándo es, artistas, candidatos y cómo comprar entradas

Vendimia Para Todxs celebrará sus 30 años de historia con una edición aniversario que promete ser inolvidable. La emblemática fiesta regresará al Arena Maipú Stadium el sábado 14 de marzo a las 22, donde se realizará la coronación de los nuevos reyes y un espectáculo de gran producción.
Bajo el nombre VPT 30 AÑOS, la celebración se presenta como una superproducción internacional inspirada en el estilo Broadway y Las Vegas, donde música, danza, teatralidad y tecnología de última generación se combinan en un espectáculo de alto impacto visual y sonoro.
La edición aniversario contará con la producción de Brotherhood, dirigida por los hermanos Gabriel Canci y Fernando Canci, en coproducción con Power Play, productora oficial del Arena Maipú Stadium.
Todos los candidatos y candidatas de la Vendimia Para Todxs 2026
VPT presentó oficialmente a los candidatos 2026, quienes competirán por la corona durante la celebración del 14 de marzo.
En la categoría Drag, las aspirantes son:
Diva Rumy
Anya First
Givenchy
En la categoría Reina (género femenino), las candidatas son:
Andrea Gutiérrez
Berenice Gutiérrez
Lucila Bastías
Yair Alvea
Agustina Arancibia
En la categoría Rey (género masculino) participarán:
Agustín Rosales
Ezequiel Caballero
Karim Sein
Laureano José
Pablo Soto
Valentín Pelletan
Un espectáculo internacional por los 30 años
Para esta edición aniversario, Gabriel y Fernando Canci proponen una “Gran Fiesta Aniversario” con una puesta de gran escala que incluirá DJs, bailarines, acróbatas, músicos y artistas en escena.
El evento contará con más de 50 artistas, tecnología digital 3D y un escenario especialmente diseñado para esta celebración.
El espectáculo propone un recorrido por las tres décadas de historia de Vendimia Para Todxs, con musicales que combinan glamour, sensualidad, emociones y celebración de la diversidad.
El line up de la edición aniversario de la Vendimia para Todxs 2026
La edición 2026 también contará con un line up de DJs destacados de la escena electrónica.
Desde Mar del Plata llegará YAGAN, un proyecto musical conceptual de electrónica orgánica que aborda la cosmovisión de los pueblos originarios del sur del continente.
La propuesta es encabezada por Juan Sardi y contará con la participación de Kaly Gong, Matías Marcipar en aerófonos y el artista visual Marcial.
El line up comenzará con Gabii López, seguido por el set VIKO B2B junto a Mansa DJ.
También formará parte de la fiesta Ale Castro, uno de los DJ productores argentinos con mayor trayectoria internacional.
Como una de las figuras centrales del line up regresará La Cintia, artista destacada de la edición anterior.
Un clásico del calendario vendimial
A lo largo de sus tres décadas, Vendimia Para Todxs se consolidó como uno de los eventos más representativos del calendario vendimial mendocino.
Desde 2003 la celebración fue oficializada por el Gobierno de Mendoza y declarada de Interés Turístico y Cultural de la Provincia, mientras que en 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación la reconoció como Acontecimiento de Interés Turístico Nacional.
Line up VPT 30 años
YAGAN
La Cintia
Ale Castro
Gabii López
Dj Viko B2B Mansa Dj
Día: sábado 14 de marzo
Hora: 22
Lugar: Arena Maipú Stadium
Las entradas se encuentran disponibles en Ticketek.com.ar (con todos los medios de pago) y en la boletería del Arena Maipú Stadium (solo efectivo).