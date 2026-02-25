Vendimia Para Todxs celebra 30 años: cuándo es, artistas, candidatos y cómo comprar entradas

Se viene una edición especial del gran evento que cierra el calendario vendimial.

Vendimia Para Todxs celebrará sus 30 años de historia con una edición aniversario que promete ser inolvidable. La emblemática fiesta regresará al Arena Maipú Stadium el sábado 14 de marzo a las 22 , donde se realizará la coronación de los nuevos reyes y un espectáculo de gran producción.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketek y en boletería del estadio , con los últimos días de Early Birds desde 30 mil pesos. Habrá dos sectores disponibles: Campo general y VIP Standing .

Ciclo lectivo 2026 Inicio de clases en Mendoza: cambios y desafíos pedagógicos de la DGE para el 2026

Acoso escolar Bullying: Mendoza activa el nuevo Código de Contravenciones para sancionar a padres

Bajo el nombre VPT 30 AÑOS , la celebración se presenta como una superproducción internacional inspirada en el estilo Broadway y Las Vegas, donde música, danza, teatralidad y tecnología de última generación se combinan en un espectáculo de alto impacto visual y sonoro.

La edición aniversario contará con la producción de Brotherhood , dirigida por los hermanos Gabriel Canci y Fernando Canci , en coproducción con Power Play , productora oficial del Arena Maipú Stadium.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#VendimiaParaTodxs | VPT ( @vendimiaparatodxs ) celebra sus 30 años con una edición histórica en el Arena Maipú Stadium. El sábado 14 de marzo, desde las 22, la fiesta aniversario reunirá elección de Reyes, un gran musical y un line up con DJs y artistas en vivo. En esta edición se presentarán 14 candidatxs que competirán por las coronas en las categorías Drag, Reina y Rey, en una noche que celebra la diversidad y la inclusión. Bajo el concepto “VPT 30 Años”, el evento propone una superproducción con más de 50 artistas en escena, tecnología 3D y una puesta internacional inspirada en el estilo Broadway y Las Vegas. El line up incluye a YAGAN, Ale Castro, Dj Gabii López, VIKO B2B Mansa DJ y el regreso de La Cintia, una de las figuras más esperadas por el público. Las entradas están disponibles en Ticketek y en boletería del estadio. Últimos días de Early Birds desde $30.000. Todos los detalles en sitioandino.com #Vendimia2026 #VPT30Años #Mendoza #Diversidad" View this post on Instagram

Todos los candidatos y candidatas de la Vendimia Para Todxs 2026

VPT presentó oficialmente a los candidatos 2026, quienes competirán por la corona durante la celebración del 14 de marzo.

En la categoría Drag, las aspirantes son:

Diva Rumy

Vendimia Para Todos 2026 - Candidata Drag Diva Rumy

Anya First

Vendimia Para Todos 2026 - Candidata Drag Anya First

Givenchy

Vendimia Para Todos 2026 - Candidata Drag Givenchy

En la categoría Reina (género femenino), las candidatas son:

Andrea Gutiérrez

Vendimia Para Todos 2026 - Candidata Andrea Gutiérrez

Berenice Gutiérrez

Vendimia Para Todos 2026 - Candidata Berenice Gutiérrez

Lucila Bastías

Vendimia Para Todos 2026 - Candidata Lucila Bastías

Yair Alvea

Vendimia Para Todos 2026 - Candidata Yair Alvea

Agustina Arancibia

Vendimia Para Todos 2026 - Candidata Agustina Arancibia

En la categoría Rey (género masculino) participarán:

Agustín Rosales

Vendimia Para Todos 2026 - Candidato Agustín Rosales

Ezequiel Caballero

Vendimia Para Todos 2026 - Candidato Ezequiel Caballero

Karim Sein

Vendimia Para Todos 2026 - Candidato Karim Sein

Laureano José

Vendimia Para Todos 2026 - Candidato Laureano José

Pablo Soto

Vendimia Para Todos 2026 - Candidato Pablo soto

Valentín Pelletan

Vendimia Para Todos 2026 - Candidato Valentín Pelletan

Un espectáculo internacional por los 30 años

Para esta edición aniversario, Gabriel y Fernando Canci proponen una “Gran Fiesta Aniversario” con una puesta de gran escala que incluirá DJs, bailarines, acróbatas, músicos y artistas en escena.

El evento contará con más de 50 artistas, tecnología digital 3D y un escenario especialmente diseñado para esta celebración.

El espectáculo propone un recorrido por las tres décadas de historia de Vendimia Para Todxs, con musicales que combinan glamour, sensualidad, emociones y celebración de la diversidad.

Vendimia Para Todos 2025 (01)

El line up de la edición aniversario de la Vendimia para Todxs 2026

La edición 2026 también contará con un line up de DJs destacados de la escena electrónica.

Desde Mar del Plata llegará YAGAN, un proyecto musical conceptual de electrónica orgánica que aborda la cosmovisión de los pueblos originarios del sur del continente.

YAGAN

La propuesta es encabezada por Juan Sardi y contará con la participación de Kaly Gong, Matías Marcipar en aerófonos y el artista visual Marcial.

El line up comenzará con Gabii López, seguido por el set VIKO B2B junto a Mansa DJ.

DJ Gabbi Lopez

Dj VIKO B2B a Mansa DJ

También formará parte de la fiesta Ale Castro, uno de los DJ productores argentinos con mayor trayectoria internacional.

DJ Ale Castro

Como una de las figuras centrales del line up regresará La Cintia, artista destacada de la edición anterior.

DJ La Cintia

Un clásico del calendario vendimial

A lo largo de sus tres décadas, Vendimia Para Todxs se consolidó como uno de los eventos más representativos del calendario vendimial mendocino.

Desde 2003 la celebración fue oficializada por el Gobierno de Mendoza y declarada de Interés Turístico y Cultural de la Provincia, mientras que en 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación la reconoció como Acontecimiento de Interés Turístico Nacional.

Line up VPT 30 años

YAGAN

La Cintia

Ale Castro

Gabii López

Dj Viko B2B Mansa Dj

Día: sábado 14 de marzo

Hora: 22

Lugar: Arena Maipú Stadium

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketek.com.ar (con todos los medios de pago) y en la boletería del Arena Maipú Stadium (solo efectivo).