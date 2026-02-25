Bullying: Mendoza activa el nuevo Código de Contravenciones para sancionar a padres.

Mendoza inició el ciclo lectivo 2026 con un cambio clave: el bullying ahora conlleva responsabilidad legal. Según el titular de la Dirección General de Escuelas , Tadeo García Zalazar, la reforma del Código Contravencial permite judicializar casos donde los padres avalen el hostigamiento entre alumnos .

"Estamos muy expectantes por los resultados de la aplicación de esta reforma", señaló el ministro de Educación. La medida apunta directamente a la responsabilidad parental , entendiendo que el bullying -definido como el daño psicológico, físico o moral sostenido en el tiempo- requiere de un compromiso que trascienda las paredes del aula.

El sistema educativo mendocino establece un camino crítico para abordar los conflictos. El primer paso es la aplicación del protocolo escolar interno , que incluye instancias de mediación para lograr que el hostigamiento cese y se genere un aprendizaje conductual en el agresor.

Bullying en las aulas: el titular de la DGE habló sobre la reforma del Código Contravencional.

Sin embargo, el cambio radical aparece cuando la familia del estudiante no acompaña este proceso . Según explicó García Zalazar, si los padres no ayudan en la mediación o mantienen una actitud de aval ante el comportamiento dañino de sus hijos, la DGE elevará todos los antecedentes y actuaciones a la Justicia Contravencional. Allí, un juez determinará la responsabilidad de los adultos y las sanciones correspondientes.

Capacitación obligatoria para docentes

Para sostener este andamiaje legal, la provincia ha profesionalizado la respuesta institucional. A partir de este año, las capacitaciones sobre bullying y protocolos de convivencia son obligatorias para todo docente que ingrese al sistema educativo.

Esta formación busca que los educadores tengan herramientas técnicas para identificar el hostigamiento sistemático y diferenciarlo de conflictos aislados, asegurando que el registro de los antecedentes sea sólido ante una eventual elevación judicial.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle Desde este año, los docentes tendrán que capacitarse contra el bullying de manera obligatoria. Foto: Cristian Lozano

El foco en el entorno extraescolar

El ministro también trazó un paralelismo con los operativos del "Último Primer Día" (UPD), enfatizando que el control debe ser permanente. "Necesitamos que haya diálogo y control de la familia fuera del horario escolar, que es donde más se necesita esa presencia", advirtió.

Con este nuevo esquema, Mendoza busca erradicar la validación del maltrato entre pares, enviando un mensaje claro: el hostigamiento tiene consecuencias legales que los padres ya no podrán ignorar.

Detalles sobre el nuevo protocolo antibullying en Mendoza

¿Qué sanciones pueden recibir los padres por casos de bullying en Mendoza?

Bajo el nuevo Código Contravencional, si la mediación escolar falla y los padres no colaboran para que cese el hostigamiento, la DGE puede elevar el caso a la Justicia. Las sanciones para los progenitores pueden incluir multas económicas severas, trabajo comunitario o la obligatoriedad de asistir a talleres de pautas de crianza.

¿Cómo es el proceso legal ante un caso de acoso escolar sistemático?

El proceso comienza con el protocolo escolar de mediación. Si no hay cambios en la conducta del estudiante y la familia avala el maltrato, la DGE remite todas las actuaciones y antecedentes a un Juez Contravencional. El objetivo es determinar la responsabilidad parental en las conductas dañinas (físicas, psicológicas o morales) que un estudiante ejerce hacia otro de forma sostenida.

¿Es obligatorio para los docentes capacitarse en bullying?

Sí. El titular de la DGE confirmó que, a partir del ciclo lectivo 2026, la capacitación en herramientas antibullying es un requisito obligatorio para todo docente que ingrese al sistema educativo provincial. Esto garantiza que los profesionales estén aptos para aplicar el nuevo protocolo de intervención y detección temprana de casos de hostigamiento.