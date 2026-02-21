21 de febrero de 2026
Sitio Andino
Prevención

Lucha contra el bullying: Mendoza capacita a sus docentes de cara al ciclo lectivo 2026

Ante el avance del bullying en las escuelas, se busca brindar herramientas de intervención temprana y fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias

 Por Natalia Mantineo

A días de iniciar el ciclo lectivo 2026, la provincia de Mendoza ha puesto el foco en una problemática que no cesa: el bullying. En un esfuerzo por dotar a los docentes de herramientas prácticas, algunos establecimientos privados, como el ICEI, iniciaron jornadas de capacitación intensiva.

Uno de los hitos de esta preparación fue la reciente visita de María Zysman, directora de la Asociación Civil "Libres de Bullying", quien brindó una capacitación exclusiva al equipo docente del Colegio ICEI.

Zysman, una de las voces más autorizadas del país en la materia, destacó la importancia de que las instituciones no solo se preocupen, sino que se ocupen de los vínculos afectivos.

Según la especialista, el pedido del colegio fue claro: fortalecer la prevención y empoderar a los docentes para que se sientan capaces de intervenir antes de que las conductas se cristalicen.

Bullying en las escuelas: un panorama común a todo el país

Al analizar la situación de Mendoza en comparación con el resto del país, Zysman desmitificó que existan zonas más propensas que otras, señalando que la problemática es transversal a la cultura argentina.

"Mendoza está como cualquier ciudad o provincia del país. Los chicos están muy solos, y a veces falta esa presencia de padres en lugar de adultos", reflexionó la licenciada en diálogo con Sitio Andino.

Para la experta, el fenómeno se ve potenciado por la confusión que generan las redes sociales y la viralización de noticias, lo que muchas veces dificulta la distinción entre conflictos aislados y casos de acoso sistemático.

Herramientas para "marcar la cancha"

Durante la jornada en el Colegio ICEI, el trabajo se centró en la acción concreta. Zysman subrayó que no existen "recetas mágicas" para resolver el bullying, dado que es un fenómeno dinámico. Sin embargo, hizo hincapié en la responsabilidad del adulto a cargo.

  • Neutralizar y posicionarse: el docente debe tener la capacidad de actuar rápidamente para frenar conductas violentas.

  • Identificación de casos: la formación permitió a los educadores reconocer situaciones específicas que ocurren en el aula y el patio.

  • Gestión del conflicto: el foco no debe estar en buscar "un solo culpable", sino en entender que el entorno tiene el poder de frenar o alimentar la situación.

La familia: el aliado indispensable

Hacia el cierre de su intervención, Zysman fue tajante respecto a la multicausalidad del bullying. El abordaje no puede ser exitoso si se limita exclusivamente a las paredes del aula.

"Es fundamental la presencia de las familias en las escuelas como aliados y no como contrincantes", afirmó la profesional. El desafío para este 2026 radica en sostener el "puente" entre el hogar y la institución para unificar criterios sobre cómo educar a niños y adolescentes en la era digital.

Con estas capacitaciones, Mendoza busca liderar un cambio de paradigma donde la intervención no sea una respuesta a la crisis, sino una política institucional sostenida en el tiempo.

Preguntas y respuestas claves sobre el bullying

¿Qué es el bullying?

Se trata de una forma de violencia repetida e intencional entre pares (compañeros), donde uno o más individuos intimidan, humillan o maltratan física, verbal o psicológicamente a otro a lo largo del tiempo.

¿Cuáles son los principales signos de alerta?.

Varios son los signos de alerta, entre ellos se destacan:

  • Cambios drásticos de conducta.
  • Aislamiento.
  • Baja autoestima.
  • Descenso en rendimiento académico y molestias físicas sin causa médica (dolor de cabeza o estómago).
  • También se observa miedo a ir a clase.
  • Pérdida o rotura de objetos personales.
  • Ansiedad y alteraciones en el sueño o alimentación.

¿Cómo deben actuar los padres ante un caso de bullying?

Ante los primero indicios de bullying, los padres deben escuchar activamente a sus hijos, mantener la calma y validar sus emociones sin juzgarlos, asegurándoles apoyo absoluto.

