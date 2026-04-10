10 de abril de 2026
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A 94 años del volcán Quizapú: cuando Mendoza quedó cubierta por cenizas y oscuridad

El 10 de abril de 1932, la provincia de Mendoza sufrió las consecuencias de una violenta erupción que extendió sus cenizas hasta Buenos Aires y Brasil.

A 94 años del volcán Quizapú: cuando Mendoza quedó cubierta por cenizas y oscuridad

A 94 años del volcán Quizapú: cuando Mendoza quedó cubierta por cenizas y oscuridad

Foto: Archivo General de la Nación Argentina
 Por Luis Calizaya

La historia de Mendoza guarda episodios difíciles de olvidar, y uno de ellos ocurrió el 10 de abril de 1932. Ese día, la erupción del volcán Quizapú cubrió la provincia de cenizas y la dejó bajo una oscuridad inusual que marcó a toda una generación.

Quizapú - La Pampa - 1932
El fenómeno no solo abarcó a Mendoza, sino también a La Pampa y San Juan.

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La vez que Mendoza se hundió en la oscuridad: qué pasó hace 94 años atrás

La erupción comenzó cerca de las 9 de la mañana de aquel domingo, en el volcán Quizapú, ubicado en la región chilena del Maule, dentro de un sistema volcánico que comparte con el Descabezado Grande, el Descabezado Chico y el Cerro Azul. Considerada de tipo pliniano y con un índice de explosividad volcánica de nivel 5, fue una de las manifestaciones más violentas registradas en la Cordillera de los Andes. En cuestión de horas, el volcán expulsó enormes cantidades de tefra, una mezcla de rocas y cenizas, que alcanzaron alturas de entre 5 y 30 kilómetros.

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Las primeras ciudades afectadas fueron las chilenas de San Clemente, Talca, Linares y Rancagua, donde el cielo se oscureció en pleno día, obligando incluso a encender el alumbrado público. Poco después, los vientos del oeste trasladaron la nube de cenizas hacia territorio argentino. En Mendoza, el fenómeno impactó con fuerza en Malargüe, que por entonces contaba con una pequeña población urbana, y se extendió a zonas rurales como Valle Noble y el valle del río Grande. También se vieron afectados departamentos como San Rafael y General Alvear.

La caída de ceniza cubrió calles, viviendas y cultivos, generando un paisaje gris y una atmósfera densa que dificultó la vida diaria. Los registros de la época describen escenas inusuales, con vehículos detenidos, animales desorientados y vecinos intentando continuar con sus rutinas bajo una persistente lluvia de polvo volcánico. Además, se reportaron daños en la producción agrícola y alteraciones en el ambiente durante semanas e incluso meses posteriores.

Quizapú 1932 - Provincia de Mendoza
El volcán se encontraba del lado chileno, pero hizo presencia en medio continente.

El volcán se encontraba del lado chileno, pero hizo presencia en medio continente.

El alcance del fenómeno fue extraordinario. Las cenizas no solo llegaron a distintas regiones de Argentina, como La Pampa y Buenos Aires, sino que también alcanzaron países limítrofes como Uruguay y zonas del sur de Brasil. Incluso existen registros que sugieren que partículas finas cruzaron el océano Atlántico y fueron detectadas en África, lo que da cuenta de la magnitud global del evento.

Con información periodística de Claudio Altamirano y el Archivo General de la Nación Argentina.

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