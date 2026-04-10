Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 10 de abril

Durante la mañana y tarde de este viernes 10 de abril , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 9 de abril

– Entre calles Cadetes Chilenos, San Martín, Soler y España. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Perú, entre Gutiérrez y Sarmiento. De 8.30 a 10.30 h.

– En calle Severo del Castillo, entre 2 de Mayo y Nuevos Vecinos. En pasaje Lemos, hacia el oeste de Severo del Castillo. En pasajes Pelayes y Barrera, hacia el este de Severo del Castillo. En callejón Aguirre, hacia el este de Severo del Castillo. En los barrios Santa María, San Vicente, Los Olivos y zonas aledañas; Corralitos. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Tirasso, entre Mendoza y Santo Tomás de Aquino. En calle Fritz Roy, hacia el oeste de Tirasso, y en calle La Purísima. En barrio Amanecer y adyacencias; Buena Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

– En calle Roque Sáenz Peña, entre Félix Araujo y Severo del Castillo. En calle Severo del Castillo, hacia el norte de Roque Sáenz Peña. En calle Proyectada V276 y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

– En callejón Walker, hacia el este de calle Terrada, y zonas aledañas; Perdriel. De 10.00 a 12.00 h.

– Entre calles Cabrini, San Martín, Ugalde, Rafael Obligado y adyacencias; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Viernes 10 de Abril.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/74b7UUBhcO — EDEMSA (@Edemsa) April 9, 2026

Maipú

– En calle Zanetti, entre Santa María de Oro y Ruta Provincial N°60. En calle Santa Rita. En calle Santa María de Oro, entre Zanetti y callejón Priuski. En calle Castor Sarmiento, hacia el norte de Santa María de Oro. En callejón Núñez. En calle Castor Sarmiento, hacia el sur de Santa María de Oro. En callejón Priuski, entre calles Flores y Vicente López y Planes, y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle El Álamo, entre Rodríguez y 25 de Mayo, y zonas Aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

– En calle La Carrera (o Ruta Provincial N°89), entre finca La Catalina y Paso de Las Carreras; San José. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Gloria. En barrios Presidente y Schonstatt II; Villa Bastías. De 10.00 a 13.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Calígoli; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

– En calles Yrigoyen Sur y Los Tamarindos. En barrios Obreros Municipales y Sanidad. De 14.30 a 18.30 h

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle La Cancha y callejón Santader; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle N°2, hacia el norte de Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.