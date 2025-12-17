17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Boletín Oficial

Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar

La nueva normativa etablece la sanción a los padres de estudiantes que incurran en actos de bullying. Los detalles de esta medida que se aplicará en la provincia.

Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar.

Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar.

 Por Natalia Mantineo

Desde este miércoles, la provincia de Mendoza marca un precedente en la lucha contra el bullying. Con la puesta en vigencia de la Ley 9682, el sistema judicial local comenzará a sancionar a los padres de alumnos que incurran en actos de acoso escolar, siempre que se demuestre una omisión en su deber de cuidado y orientación.

Bullying, acoso escolar - 515042
Bullyng en las escuelas: los padres de alumnos que ejerzan acoso escolar serán duramente sancionados.

Bullyng en las escuelas: los padres de alumnos que ejerzan acoso escolar serán duramente sancionados.

Bullying en las escuelas: multas y sanciones a padres

De acuerdo con lo establecido en el Boletín Oficial, el nuevo Artículo 100 bis establece que los adultos responsables que, tras ser notificados por las autoridades escolares, no adopten medidas para frenar el acoso o reparar el daño, enfrentarán penas severas.

Las sanciones previstas se dividen en dos modalidades:

  • Multas económicas: van desde las 1.500 hasta las 3.000 Unidades Fijas (U.F.). Teniendo en cuenta el valor actual de la U.F. en Mendoza ($127), las multas podrían oscilar aproximadamente entre los $190.000 y los $381.000.

  • Sanciones alternativas: el juez interviniente podrá dictaminar hasta 30 días de tareas educativas o comunitarias, dependiendo de la gravedad del caso.

Lo recaudado a través de estas multas tendrá un destino específico: el Fondo Provincial para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar y el fortalecimiento de las Bibliotecas Populares.

Padres - Bullying
Las multas podrían oscilar aproximadamente entre los $190.000 y los $381.000.

Las multas podrían oscilar aproximadamente entre los $190.000 y los $381.000.

La ley aclara que la escuela sigue siendo la "instancia originaria". Antes de llegar a la justicia contravencional, los directivos deben aplicar el protocolo vigente de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Sin embargo, si los padres se ausentan de las citaciones, incumplen los compromisos asumidos o muestran una falta de cooperación evidente para detener el acoso, la autoridad escolar remitirá un informe pormenorizado al Juzgado Contravencional competente para iniciar el proceso de sanción.

Excepciones a la norma

La Ley 9682 contempla situaciones particulares en las que los progenitores quedarán eximidos de responsabilidad. Esto aplica para aquellos adultos que se encuentren privados de la responsabilidad parental, que no tengan el cuidado personal unilateral por decisión judicial o que posean medidas de prohibición de acercamiento vigentes que les impidan intervenir en la crianza del menor.

Con esta medida, la provincia de Mendoza busca no solo castigar la negligencia, sino incentivar el diálogo y la vigilancia activa en el seno familiar, entendiendo que el acoso escolar es una problemática que trasciende las aulas.

bullyin sanciones a padres

Temas

Las Más Leídas

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Recompensa: Esteban Alberto Martellano tendría 46 años en la actualidad.
Desaparición en Mendoza

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Cornejo y Allasino volvieron a compartir un acto institucional. El terreno para un acuerdo está allanado. video
Elecciones 2026

El "palo" de Cornejo a la oposición para justificar la alianza con el PRO en Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Te Puede Interesar

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Por Natalia Mantineo
Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Por Facundo La Rosa
Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar.
Boletín Oficial

Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar

Por Natalia Mantineo