Mirá el video: Patricia Bullrich y José Mayans se cruzaron por la conformación de las comisiones

El Senado comenzó este miércoles el debate del proyecto de reforma laboral con fuertes cruces y tensiones entre los legisladores en el Congreso. El peronista José Mayans enfrentó a Patricia Bullrich (LLA), denunció la violación del reglamento y aseguró que llevará el caso ante la Justicia.

Mientras en Diputados se preparan para tratar el Presupuesto 2026 , entre otras iniciativas, en sesiones extraordinarias, en la Cámara de Senadores hubo un encuentro esta mañana para conformar las comisiones para debatir las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional .

La reunión fue convocada para elegir autoridades de Trabajo y Previsión Social ; Presupuesto y Hacienda ; Minería, Energía y Combustibles y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable . Las dos primeras se abocarán al debate de la reforma laboral ; y las otras, a la modificación de la Ley de Glaciares .

El primer cruce se dio durante la conformación de las comisión de Trabajo y Previsión Social entre Patricia Bullrich (LLA) y el peronista José Mayans , quien impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones , denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

El formoseño pidió la palabra y expresó: “Vamos a inaugurar esta etapa con el título la incompetencia de Bullrich. Porque evidentemente la senadora no leyó el reglamento, porque en la sesión inaugural, tendría que haber levantado la mano y decir: ‘Cumpliendo con el artículo 14 vamos a designar las comisiones’”. Como eso no ocurrió, Mayans argumentó que era inválido.

Patricia Bullrich, en la jura como senadora.

Además, el jefe del interbloque Popular advirtió que esa bancada tiene 28 miembros y representan el 38,8% de la Cámara, lo que hace que les correspondan 7 representantes. “Porque es el promedio para arriba sobre 5 y nos da 7, también en las comisiones de 19 miembros. En las permanentes de 17 nos da 7, y en las permanentes de 19, nos da 7”, explicó, pues precisamente a su bloque le están adjudicando solo 5 senadores en cada comisión.

"Me sorprende cómo vienen con un atropello a la razón, como dice el tango, teniendo los números que tienen”, se quejó. Señaló que el tema “va derecho al Poder Judicial, porque esto nace en forma totalmente torcida” e insistió en la existencia de “vicios de nulidad de origen” .

#Cruce | Así fue el cruce entre los senadores José Mayans y Patricia Bullrich, en la reunión de este miércoles para comenzar a debatir el proyecto de reforma laboral.



pic.twitter.com/PVhRdWOo8v — Sitio Andino (@sitioandinomza) December 17, 2025

La reacción de Bullrich que enojó más a Mayans

Luego, Bullrich, quien desestimó las palabras del peronista, tomó la palabra para reclamarle al secretario Parlamentario que “proceda a lo que vinimos a hacer”. Fue entonces que el senador Bartolomé Abdala propuso a Bullrich para presidir la comisión “por este período de extraordinarias”, lo que enojó más a Mayans.

“¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“, expresó. Pero la senadora continuó: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.

Abdala aclaró que la vicepresidencia y la secretaría quedarían vacantes, para ser elegidas en próximas reuniones, y se procedió a votar a Patricia Bullrich, quien se sentó entonces en el lugar principal, mientras Mayans hacía lo propio al lado.

Ante esto, el peronismo dijo que no participará de las reuniones y que judicializará el proceso. El oficialismo pretende que el proyecto de reforma laboral tenga un trámite veloz y sea votado el viernes 26 de diciembre.