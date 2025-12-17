17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Debate caliente

Mirá el video: Patricia Bullrich y José Mayans se cruzaron por la conformación de las comisiones

Así fue el cruce entre los senadores en la reunión de este miércoles para comenzar a debatir el proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral: Patricia Bullrich y José Mayans se cruzaron por la conformación de las comisiones.

Reforma laboral: Patricia Bullrich y José Mayans se cruzaron por la conformación de las comisiones.

Por Sitio Andino Política

El Senado comenzó este miércoles el debate del proyecto de reforma laboral con fuertes cruces y tensiones entre los legisladores en el Congreso. El peronista José Mayans enfrentó a Patricia Bullrich (LLA), denunció la violación del reglamento y aseguró que llevará el caso ante la Justicia.

Lee además
La mirada del sector bancario mendocino sobre la reforma laboral del Ejecutivo nacional
DEBATE

La mirada del sector bancario mendocino sobre la reforma laboral del Ejecutivo nacional
El proyecto de Reforma Laboral buscar redefinir como nunca antes la relación entre el trabajo y la patronal
Debate laboral

Reforma laboral: la visión de un especialista sobre los cambios en impuestos, trabajo y plataformas

La reunión fue convocada para elegir autoridades de Trabajo y Previsión Social; Presupuesto y Hacienda; Minería, Energía y Combustibles y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las dos primeras se abocarán al debate de la reforma laboral; y las otras, a la modificación de la Ley de Glaciares.

Cruces entre José Mayans y Patricia Bullrich

El primer cruce se dio durante la conformación de las comisión de Trabajo y Previsión Social entre Patricia Bullrich (LLA) y el peronista José Mayans, quien impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

El formoseño pidió la palabra y expresó: “Vamos a inaugurar esta etapa con el título la incompetencia de Bullrich. Porque evidentemente la senadora no leyó el reglamento, porque en la sesión inaugural, tendría que haber levantado la mano y decir: ‘Cumpliendo con el artículo 14 vamos a designar las comisiones’”. Como eso no ocurrió, Mayans argumentó que era inválido.

Patricia bullrich jura senadora 28-11-25
Patricia Bullrich, en la jura como senadora.

Patricia Bullrich, en la jura como senadora.

Además, el jefe del interbloque Popular advirtió que esa bancada tiene 28 miembros y representan el 38,8% de la Cámara, lo que hace que les correspondan 7 representantes. “Porque es el promedio para arriba sobre 5 y nos da 7, también en las comisiones de 19 miembros. En las permanentes de 17 nos da 7, y en las permanentes de 19, nos da 7”, explicó, pues precisamente a su bloque le están adjudicando solo 5 senadores en cada comisión.

"Me sorprende cómo vienen con un atropello a la razón, como dice el tango, teniendo los números que tienen”, se quejó. Señaló que el tema “va derecho al Poder Judicial, porque esto nace en forma totalmente torcida” e insistió en la existencia de “vicios de nulidad de origen” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2001306570802549145?s=46&partner=&hide_thread=false

La reacción de Bullrich que enojó más a Mayans

Luego, Bullrich, quien desestimó las palabras del peronista, tomó la palabra para reclamarle al secretario Parlamentario que “proceda a lo que vinimos a hacer”. Fue entonces que el senador Bartolomé Abdala propuso a Bullrich para presidir la comisión “por este período de extraordinarias”, lo que enojó más a Mayans.

“¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“, expresó. Pero la senadora continuó: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.

Abdala aclaró que la vicepresidencia y la secretaría quedarían vacantes, para ser elegidas en próximas reuniones, y se procedió a votar a Patricia Bullrich, quien se sentó entonces en el lugar principal, mientras Mayans hacía lo propio al lado.

Ante esto, el peronismo dijo que no participará de las reuniones y que judicializará el proceso. El oficialismo pretende que el proyecto de reforma laboral tenga un trámite veloz y sea votado el viernes 26 de diciembre. Fuente: Parlamentario/ Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Comienza una semana decisiva para el Gobierno nacional en el Congreso: Presupuesto y reforma laboral

Reforma laboral: el oficialismo busca aprobarla en el Senado antes de fin de año y crecen los obstáculos

Empleo joven, el proyecto de Cornejo que legisladores mendocinos impulsarán en el Congreso

La CGT rechazó la reforma laboral enviada al Congreso por Javier Milei

Reforma tributaria: los impuestos que cambian, los que se eliminan y el impacto en alquileres, autos y pymes

Qué cambios introduce la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Sturzenegger explicó la reforma laboral: "Busca más trabajo formal, menos litigio, sin tocar derechos básicos"

Punto por punto: qué dice el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional

LO QUE SE LEE AHORA
Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Recompensa: Esteban Alberto Martellano tendría 46 años en la actualidad.
Desaparición en Mendoza

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Te Puede Interesar

Federico Sturzenegger jugó fuerte para defender la desregulación total de la vitivinicultura
Crece el conflicto por el INV

Vitivinicultura: Federico Sturzenegger escala el conflicto con los viñateros mendocinos por la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas video
PREOCUPACIÓN REGIONAL

Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas

Por Sitio Andino Economía
Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos
Mega Banda

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos

Por Cristian Pérez Barceló