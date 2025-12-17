17 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Día clave

El nuevo Congreso va por la media sanción al Presupuesto 2026 y empieza el análisis de la reforma laboral

La convocatoria a la primera sesión del período extraordinario de la Cámara de Diputados es a las 14. Qué proyectos se debatirán en el Congreso.

Este miércoles, el oficialismo buscará la media sanción al Presupuesto 2026

Por Sitio Andino Política

El oficialismo encara con viento a favor la sesión especial de este miércoles a las 14 en la que buscará lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria, tras salir airoso en la primera batalla por los dictámenes en Diputados; mientras que el Senado inicia el análisis en comisiones del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

Sesión especial por Presupuesto y otras leyes clave

Conforme a la nota de la convocatoria, el recinto se abrirá a las 14 en la primera sesión del período de sesiones extraordinarias, escenario que le servirá al Gobierno para cristalizar la nueva relación de fuerzas que tuvo como punto de inflexión las elecciones de octubre.

El PRO volvió a ser el habitual socio que avala cada una de las iniciativas del Gobierno de Javier Milei y apoyó las tres iniciativas. Lo mismo hicieron la UCR y el MID, que junto a la bancada amarilla conforman el flamante interbloque “Fuerzas del Cambio”, una suerte de revival de Cambiemos, con una presencia mucho más débil que la que supo tener en el pasado reciente. Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan) completan el abanico de alianzas del oficialismo libertario.

Este grupo liderado por La Libertad Avanza aportó 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto y la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, y 44 firmas para el proyecto de Inocencia Fiscal.

El único proyecto que corre algún riesgo de no ser aprobado este miércoles en el recinto es la ley que establece una regla fiscal rigurosa bajo amenaza de sanciones penales para los funcionarios que incumplan con el déficit cero: en caso de convertirse en ley, la Justicia podría anular la norma con planteos de presunta anticonstitucionalidad.

El debate del Presupuesto 2026 en el Congreso

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, esgrimió el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni en el plenario de comisiones conducido por Bertie Benegas Lynch.

Para el cordobés, “este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos” ya que con el equilibrio fiscal se garantiza que “no se gastará más de lo que ingresa”.

“Si en el bloque algunos de los nuestros terminan votando a favor del Presupuesto, quizás algunos de nosotros votemos en contra para equilibrar”, reveló a esta agencia un diputado de Provincias Unidas que es proclive a unificar el voto en torno a la abstención.

En nombre de Unidos, Nicolás Massot fue el encargado de presentar un dictamen alternativo del Presupuesto, que entre otros elementos ratifica los fondos previstos en las leyes de financiamiento universitario, de emergencia pediátrica y de Discapacidad.

En sentido opuesto, el oficialismo introdujo a último momento en el texto la derogación de estas dos leyes que habían sido votadas por la oposición con mayoría de dos tercios en dos oportunidades, la segunda vez para revertir el presidencial de Javier Milei.

Unión por la Patria, para no quedar entrampado en una postura de pasividad y permisividad frente al avance libertario, definió que para cada uno de los temas que planteara el oficialismo, el peronismo presentará una contrapropuesta superadora, aunque sea de manera testimonial.

“No queremos quedarnos solamente en el rechazo. Queremos dejar en evidencia que hay una alternativa a lo que muestra el Gobierno”, señaló un protagónico diputado nacional del principal bloque opositor.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño rechazó la propuesta oficial al denunciar que “no solamente reafirma la motosierra, la licuadora y el ajuste brutal contra la salud, la educación pública, los jubilados, sino que también plantea un ajuste aún mayor y un sometimiento a Estados Unidos”.

Críticas a la Ley de Compromiso Fiscal

En el caso del proyecto que impone una regla fiscal estricta, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que incluye una regla para la sostenibilidad de la deuda externa.

La propuesta establece un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central y plazos mínimos para la entrada y salida de capitales. Además incluye un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario y estabilizar la economía.

La iniciativa redactada por Itai Hagman es flexible y contracíclica, habilitando al Estado a expandir el gasto en momentos críticos de la economía, en sintonía con la gran mayoría de países.

“La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable”, señaló el economista e integrante del Frente Patria Grande de Juan Grabois.

El diputado nacional de la Coalición Cívica y del interbloque Unidos Maximiliano Ferraro embistió contra la regla fiscal que impulsa el Gobierno al calificarla como un “mamarracho jurídico constitucional”. El legislador opositor consideró que “este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad”.

“Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue”, evaluó.

Por su parte, Romina del Plá, del Frente de Izquierda, opinó que “el mal llamado compromiso fiscal pretende atar de manos a diputados y diputadas que pretendamos proponer proyectos a favor de los intereses populares”.

En tanto, interpretó que las tres leyes que serán sometidas a votación en la sesión de este miércoles tiene como “común denominador” el “contraste brutal entre los enormes beneficios a grandes patronales, evasores, saqueadores y especuladores, y el ataque a los trabajadores y trabajadoras”.

“Es la doble vara total”, cuestionó la legisladora del Partido Obrero, quien fustigó el “festival de ATN” que desató el Gobierno para “comprar votos” de “manera desembozada”. “Ya ni siquiera es el disimulo de las coimas del ANDIS”, chicaneó la dirigente.

Unas horas antes, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, había mostrado titulares de tres diarios de tirada nacional que daban cuenta de las provincias que habían recibido una inyección discrecional de ATN en la víspera al tratamiento del Presupuesto y las otras dos leyes.

“Ese capítulo es para disciplinar a la política”, reforzó por la tarde Agustín Rossi, quien volvió a la Cámara de Diputados después de un largo derrotero por distintas funciones públicas.

Por su parte, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) arremetió contra el plan del Gobierno y señaló que representa un “pacto de coloniaje” con Estados Unidos. “Tienen que pedir permiso a Estados Unidos hasta para pedir un tecito”, ironizó.

Comienza el debate de la reforma laboral

Simultáneamente, en Senadores se constituyeron las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para dar inicio al tratamiento del proyecto de reforma laboral, con un plan de trámite veloz que apunta a emitir dictamen en pocos días y llevar la iniciativa al recinto antes de fin de año.

