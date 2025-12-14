Cómo los vecinos de la provincia de Mendoza pueden influir en las decisiones políticas de los municipios.

En la provincia de Mendoza existen mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas, especialmente a nivel municipal. Distintos departamentos han incorporado herramientas que buscan acercar la gestión pública a los vecinos dándoles voz para intervenir en el destino de los fondos de su comuna. Cuáles son y cómo funcionan.

Disponer de estas instancias en los procesos de producción de políticas públicas es fundamental para los gobiernos que quieran avanzar hacia la apertura y transparencia, además de generar que la población se involucre de manera directa en la planificación de proyectos que resuelven problemáticas de su vida cotidiana.

Uno de los mecanismos más consolidados, pero que no todos los municipios lo implementan, es el Presupuesto Participativo, que habilita a los vecinos a decidir en qué obras los intendentes deben enviar parte de los recursos. Otra herramienta utilizada es la Banca al Ciudadano, mediante la cual personas y organizaciones pueden participar de las sesiones de los concejos deliberantes y de la toma de decisiones municipales .

La idea es que la democracia no termine en el voto, sino que las demandas de los barrios puedan transformarse en políticas públicas , especialmente en tiempos de desconfianza hacia la política y de instituciones percibidas como distantes. De esta forma, la comunidad puede expresarse, plantear su queja y proponer soluciones.

Cómo un vecino puede elegir qué obra debe realizar su municipio

El Presupuesto Participativo es una forma de apertura de los gobiernos locales para dar voz a los vecinos e incluirlos en la toma de decisión del destino de una parte de los recursos del municipio. Esta herramienta de democracia directa nació en Brasil, se expandió en el país a principios de los 2000 en medio de la crisis económica y, a lo largo del tiempo, fue perdiendo peso en las comunas. En los últimos años, en Mendoza ha sido implementado en diversos departamentos, como Godoy Cruz, Maipú, Ciudad de Mendoza o Luján de Cuyo.

Asfalto, luj Los vecinos pueden solicitar la pavimentación de calles mediante los programas de Presupuesto Participativo. Imagen ilustrativa.

Esta forma de ejecutar fondos con la intervención del ciudadano funciona mediante distintas etapas. ¿Cómo participa un vecino? Primero se abre la convocatoria para la presentación de proyectos orientados a distintas necesidades en los barrios como espacios verdes, seguridad, pavimentación de calles, deportes, entre otras. Esto suele ser en la primera mitad del año.

Luego, los municipios evalúan si las iniciativas son viables. Las aceptadas pasan a la etapa de votación, donde son puestas a consideración de todos los vecinos del la comuna para elegir a los proyectos ganadores que integrarán el presupuesto del siguiente año.

Qué obras se realizaron con el voto ciudadano

A través de esta herramienta se realizó, en Maipú, la compra de material para el Polideportivo Eva Perón, se concretaron talleres gratuitos itinerantes y se instaló un sistema de riego por goteo para productores de Beltrán.

Este año, tras una propuesta vecinal, Godoy Cruz concretó mejoras en la huerta comunitaria del barrio Batalla del Pilar, un espacio cuidado por los propios vecinos, quienes pidieron colocar un cierre perimetral completo y construir veredas y un puente vehicular para facilitar el acceso.

En otras ediciones de este programa en ese municipio se concretó la construcción del techo del Club Villa Hipódromo, el Paseo de los Poetas, la remodelación de la plaza Fray Mamerto Esquiú, entre otras obras.

Huerta-batalla-del-Pilar Huerta Batalla del Pilar.

Presupuesto Participativo en los municipios

La Ciudad de Mendoza es uno de los departamentos que implementa este sistema, con un presupuesto de $600 millones para ejecutar durante el 2026. La comuna recibió alrededor de 80 ideas y fueron 29 las que pasaron a la votación ciudadana que se hizo de manera online.

“Para que las propuestas sean aceptadas deben ser proyectos de inversión que estén destinados a infraestructura o equipamiento y que tengan como objetivo beneficiar espacios públicos o entidades sin fines de lucro. Además, deben enfocarse en generar un impacto positivo y directo en la comunidad”, explicó el municipio que comanda Ulpiano Suarez.

Las iniciativas presentadas se orientaron a mejoras de los espacios públicos, alumbrado, pavimentado de calles, colocación de cámaras de seguridad, bienestar animal, recolección de residuos, capacitaciones en distintos oficios, entre otras.

Otro de los departamentos que cuenta con este mecanismo es Luján de Cuyo, que tiene como intendente a Esteban Allasino. Patricia Tahan, secretaria de Gobierno, explicó que los proyectos pasaron por una mesa evaluadora y no tienen un presupuesto estipulado, sino que se ejecutarán las propuestas más votadas.

participacion ciudadana 1 El Presupuesto Participativo es una de las herramientas utilizada por los departamentos.

Maipú cuenta con el Presupuesto Activo y Responsable (PAR) con el objetivo de "fomentar la participacion ciudadana en la planificacion y ejecucion de proyectos comunitarios, promoviendo la equidad y la transparencia en la distribucion de los recursos publicos”.

El monto total destinado este año es de $600 millones, que -según el municipio- serán distribuidos según el impacto comunitario en las distintas categorías: Vecinal, Deportivo, Educativo, Productivo Rural, Organizaciones Sociales, Joven, Modelo Maipú.

Con esta iniciativa, el departamento apunta a "ser referente en la construcción de políticas públicas con participación vecinal, dando voz a los ciudadanos en la toma de decisiones y garantizando una administración transparente de los recursos". Está previsto la realización de fiscalización periódica del uso de los fondos y acceso al estado de cada proyecto mediante la Red de Monitoreo Digital. Desde la comuna de Matías Stevanato comentaron que están en la última etapa de la votació de las propuestas.

La voz de los vecinos en los concejos deliberantes

Los concejos deliberantes pueden habilitar un espacio de participación, llamada Banca al Vecino o Banca al Ciudadano, herramienta que no es parte de la Ley orgánica de municipalidades (1079), por lo que no es obligatorio implementarla, pero que muchas comunas lo hacen.

Uno de esos es General Alvear, donde existe una forma que tiene el objetivo de ser un "canal directo de comunicación" y permitir a los ciudadanos "participar activamente en la toma de decisiones municipales".

La Banca Ciudadana también funciona en Guaymallén, "un espacio abierto para que organizaciones y personas del departamento mayores de 16 años participen de las sesiones" exponiendo iniciativas de ordenanza, resolución o declaración, o pedidos a la Municipalidad, sin ser interrumpidos por los ediles. Los interesados deben presentar una nota en el área de Concejo Abierto.

Otro caso es el de Santa Rosa, comuna donde sus vecinos pueden presentar proyectos a través de la página web del Concejo Deliberante. En Malargüe, por ejemplo, el pedido se presenta con una nota formal dirigida al Presidente del Concejo en la oficina de mesa de entrada. Dicha banca se otorga en el periodo de sesiones ordinarias.