13 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: uno era conducido por una adolescente

El siniestro vial se produjo este sábado por la tarde en la Ruta 143, a la altura del paraje Los Claveles, y provocó varios heridos, entre ellos una nena de siete años y su madre.

Por Sitio Andino Policiales

En la tarde de este sábado, dos vehículos que circulaban por la Ruta 143 en San Rafael protagonizaron un fuerte accidente al chocar entre sí. El siniestro dejó heridos a los ocupantes de ambos autos, entre ellos una niña y su madre; además se constató que uno de los rodados era conducido por una menor de 17 años, que iba acompañada por otra de 16.

Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: los detalles

Alrededor de las 18 del sábado, a la altura del paraje Los Claveles, una camioneta Peugeot 504 que circulaba por una calle interna que cruza la Ruta 143 terminó impactando contra un automóvil Volkswagen Voyage. Este último era conducido por un auxiliar policial de 32 años, que viajaba junto a su esposa y su hija de 7 años.

Tras el impacto, todos los ocupantes de ambos vehículos resultaron lesionados, por lo que se montó un operativo de emergencia para facilitar el acceso de ambulancias a la zona.

Accidente - San Rafael (1)
Así quedó el vehículo conducido por la menor de 17 años.

Así quedó el vehículo conducido por la menor de 17 años.

En el lugar, al asistir a los ocupantes de la camioneta, los efectivos constataron que la conductora era una adolescente de 17 años y que la acompañaba otra joven de 16.

