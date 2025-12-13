Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: uno era conducido por una adolescente

En la tarde de este sábado, dos vehículos que circulaban por la Ruta 143 en San Rafael protagonizaron un fuerte accidente al chocar entre sí. El siniestro dejó heridos a los ocupantes de ambos autos, entre ellos una niña y su madre; además se constató que uno de los rodados era conducido por una menor de 17 años, que iba acompañada por otra de 16.
Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: los detalles
Alrededor de las 18 del sábado, a la altura del paraje Los Claveles, una camioneta Peugeot 504 que circulaba por una calle interna que cruza la Ruta 143 terminó impactando contra un automóvil Volkswagen Voyage. Este último era conducido por un auxiliar policial de 32años, que viajaba junto a su esposa y su hija de 7 años.