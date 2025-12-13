13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

Con presencia provincial, APTRA inaugura la primera edición que premia a los mejores canales y contenidos de streaming.

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

Foto: captura
Por Sitio Andino MuchoShow

APTRA llevará a cabo la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, un evento que reconoce a la industria del entretenimiento digital y a las producciones que marcaron el 2025. La gala inaugural se realizará este domingo 14 de diciembre y contará con la presencia de numerosas figuras del espectáculo. En Mendoza, la expectativa está puesta en un programa local nominado a Mejor programa federal.

Premios Martín Fierro de Streaming: a qué hora y cómo será la gala

La ceremonia central comenzará a las 21.00 y será transmitida por OLGA y Telefe desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La conducción estará a cargo de Damián Betular y Paula Chaves.

Lee además
Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores
Ceremonia

Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes son los grandes ganadores
Martín Fierro a la Danza: una escuela de la provincia de Mendoza se alzó con la estatuilla.
Histórico

Martín Fierro a la Danza: una emblemática escuela de la provincia de Mendoza se alzó con la estatuilla
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

Antes de la gala, habrá una cobertura especial dividida en dos tramos. Desde las 18.30, OLGA emitirá una previa con la conducción de El Pollo Álvarez. Luego, a partir de las 19.30, se dará inicio a la alfombra roja, que contará con tres duplas de conductores: Nacho Elizalde y Luli González, Marti Benza y Gastón Edul, y La Reini junto a Tefi Russo.

Quiénes son los nominados a los Martín Fierro del streaming

Mejor programa federal

  • Para el Universo (Universo TV- Córdoba)
  • Cabaret Voltaire (Brindis- Rosario)
  • Flojo de Papeles (Floyd TV - Mendoza)
  • Dólar Blue (La casa del Streaming - Misiones)

Mejor producción integral

  • Olga
  • Luzu TV
  • Gelatina
  • Blender
  • Vorterix
  • Bondi Live

Transmisión especial musical

  • Gracias Mercedes (Olga)
  • Un día rosarino (Olga)
  • 2° aniversario (Olga)
  • Tini (La Casa Streaming)
  • Gelatón (Gelatina)
  • El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

  • Esto es ¡FA!
  • Algo de Música (Luzu TV)
  • Un poco de ruido
  • FM Luzu (Luzu TV)
  • Soundtrash (Blender)
  • Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
  • Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

  • Patria y Familia (Luzu TV)
  • Los Del Turco (La Canchita TV)
  • El Fin del Mundo (Olga)

Informativo

  • Segurola y Habana (Futurock)
  • Paraíso Fiscal (Olga)
  • La Mañana (Infobae)
  • Circo Freak (Gelatina)
  • Tiempo Libre (La Casa Streaming)
  • Tremenda mañana (Bondi Live)
  • Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

  • Ángel responde (Bondi Live)
  • El Ejército de la mañana (Bondi Live)
  • Resu en Vivo (Resumido)
  • Desayuno intermitente (Blender)
  • Ya fue todo (Jotax)
  • Elijo creer (Gelatina)
  • La posta (Stream Room TV Pública)

Deportivo

  • 412 (412)
  • Cuidemos el fútbol (AZZ)
  • Gol gana (Olga)
  • No se pudo (Vorterix)
  • Visitantes (Carnaval)
  • Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

  • Tapados de laburo (Olga)
  • Se fue larga (Luzu TV)
  • Dopaminas (Vorterix)
  • Sumergidas en data (La Casa Streaming)
  • Había que decirlo (El Trece Prende)
  • Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

  • La Cruda (Olga)
  • banquete (Olga)
  • Así somos (Luzu TV)
  • Esto es cine (Blender)
  • El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

  • Los no talentos (Luzu TV)
  • Mi primo es así (Olga)
  • Xtream master (Luzu TV)
  • Bang Bang (Gelatina)
  • Reporte minoritario (Vorterix)
  • Negocios son negocios (Mundo dinero)
  • Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
  • Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

  • Soñé que volaba (Olga)
  • Edición Especial (Luzu TV)
  • Que olor (Gelatina)
  • 5 minutos más (Vorterix)

Columnista

  • Paulo Kablan (Olga)
  • Rolando Barbano (Olga)
  • Iván Schargrodsky (Blender)
  • Emiliano Goggia (Gelatina)
  • Naty Maldini (Futurock)
  • Seba De Caro (Gelatina)

Dupla del año

  • Paula Chaves y Luli González (Olga)
  • Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)
  • Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)
  • Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi Live)
  • Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)
  • Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística

  • Iván Schargrodsky (Cenital)
  • Luciana Geuna (Olga)
  • Flor Halfon (Gelatina)
  • Esteban Trebucq (Bondi Live)
  • Carolina Amoroso (Infobae)
  • Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

  • Gastón Edul (Olga)
  • Octavio Gencarelli (Gelatina)
  • Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento Revelación

  • Tomás Limansky (Gelatina)
  • Anacleta (Blender)
  • Ángela Torres (Luzu TV)
  • Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
  • Luli González (Olga)
  • Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

  • Migue Granados (Olga)
  • Pedro Rosemblat (Gelatina)
  • Julia Mengolini (Futurock)
  • Juan Pablo Varsky (Clank!)
  • Andrés Duka (Carnaval)
  • Mili Hadad (Infobae)

Streamer

  • Martín Cirio
  • La Cobra
  • Davoo Xeneiza
  • Spreen
  • Mernosketti
  • Coker
  • Juli Manzotti

Interés general

  • Nadie Dice Nada (Luzu TV)
  • Paren la Mano (Vorterix)
  • Hay Algo Ahí (Blender)
  • Furia Bebé (Futurock)
  • TDT (Olga)
  • Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina

  • Guille Aquino (Blender)
  • Nachito Saralegui (Vorterix)
  • Palao Khe (Olga)
  • El Trinche (Luzu TV)
  • Martín Garabal (Luzu TV)
  • Rober Galati (Vorterix)
  • Leo Greco (Canal 22 Streaming)

Figura humorística femenina

  • Noe Custodio (Olga & Gelatina)
  • Momi Giardina (Luzu TV)
  • Anita Espósito (Luzu TV)
  • Charo López (Gelatina)
  • Anacleta (Blender)
  • Malena Guinzburg (Vorterix)

Co-conducción masculina

  • Juan Ruffo (Blender)
  • Germán Beder (Vorterix)
  • Damián Betular (Olga)
  • Marcos Aramburu (Gelatina)
  • Santi Talledo (Luzu TV)
  • Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)

Conducción femenina

  • Nati Jota (Olga)
  • Malena Pichot (Futurock)
  • Paula Chaves (Olga)
  • Vicky Garabal (Luzu TV)
  • La Tora (Luzu TV & Streams Telefe)
  • Sofi Martínez (Streams Telefe)

Conducción masculina

  • Luquitas Rodríguez (Vorterix)
  • Tomás Rebord (Blender)
  • Migue Granados (Olga)
  • Nicolás Occhiato (Luzu TV)
  • Ángel de Brito (Bondi Live)
  • Pedro Rosemblat (Gelatina)

Cómo se elegirán a los ganadores

Los premios se definirán mediante un sistema de votación al que acceden socios de APTRA, directores creativos de los canales de streaming nominados y directivos de plataformas vinculadas al ecosistema digital.

Fuente: M1

Temas
Seguí leyendo

Drama detrás del éxito en La Voz Argentina: un ganador vende su auto para afrontar cirugías urgentes

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Adiós a Peter Greene, actor de villanos inolvidables en películas de culto

Iron Maiden Argentina 2026: cuándo es el show, dónde tocan y cómo comprar los tickets

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos

LO QUE SE LEE AHORA
murio el actor hector alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos video
Tenía 96 años

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Las Más Leídas

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

El Congreso debatirá la reforma tributaria propuesta por el mileísmo.
Se debatirá en el Congreso

Reforma tributaria: los impuestos que cambian, los que se eliminan y el impacto en alquileres, autos y pymes

La Legislatura de Mendoza dio aval para el inicio de la etapa de explotación del proyecto minero.
Minería

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados
Salud Pública

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre

Te Puede Interesar

Deudores alimentarios: qué multas prevé la Ley 6879 y cómo actúa la Justicia en Mendoza
Qué sanciones se aplican

Deudores alimentarios en Mendoza: miles de expedientes y casos que llevan más de 20 años

Por Celeste Funes
Los provvedores siguen trabajando para asegurar el  compre local en la mineria
Desarrollo local

Minería: Los proveedores mineros buscan afianzar su rol frente a cambios regulatorios

Por Marcelo López Álvarez
Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional
En el Comité Provincia

Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional

Por Sitio Andino Política