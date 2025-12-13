Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado Foto: captura

APTRA llevará a cabo la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, un evento que reconoce a la industria del entretenimiento digital y a las producciones que marcaron el 2025. La gala inaugural se realizará este domingo 14 de diciembre y contará con la presencia de numerosas figuras del espectáculo. En Mendoza, la expectativa está puesta en un programa local nominado a Mejor programa federal.

Premios Martín Fierro de Streaming: a qué hora y cómo será la gala La ceremonia central comenzará a las 21.00 y será transmitida por OLGA y Telefe desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La conducción estará a cargo de Damián Betular y Paula Chaves.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe) Antes de la gala, habrá una cobertura especial dividida en dos tramos. Desde las 18.30, OLGA emitirá una previa con la conducción de El Pollo Álvarez. Luego, a partir de las 19.30, se dará inicio a la alfombra roja, que contará con tres duplas de conductores: Nacho Elizalde y Luli González, Marti Benza y Gastón Edul, y La Reini junto a Tefi Russo.

Quiénes son los nominados a los Martín Fierro del streaming Mejor programa federal

Para el Universo (Universo TV- Córdoba)

Cabaret Voltaire (Brindis- Rosario)

Flojo de Papeles ( Floyd TV - Mendoza )

Dólar Blue (La casa del Streaming - Misiones) Mejor producción integral Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Live Transmisión especial musical Gracias Mercedes (Olga)

Un día rosarino (Olga)

2° aniversario (Olga)

Tini (La Casa Streaming)

Gelatón (Gelatina)

El baile más grande del Universo (Universo TV) Musical Esto es ¡FA!

Algo de Música (Luzu TV)

Un poco de ruido

FM Luzu (Luzu TV)

Soundtrash (Blender)

Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

Volverme Loco (Bombo TV) El más border del streaming Patria y Familia (Luzu TV)

Los Del Turco (La Canchita TV)

El Fin del Mundo (Olga) Informativo Segurola y Habana (Futurock)

Paraíso Fiscal (Olga)

La Mañana (Infobae)

Circo Freak (Gelatina)

Tiempo Libre (La Casa Streaming)

Tremenda mañana (Bondi Live)

Divino Tesoro (Murad) Actualidad Ángel responde (Bondi Live)

El Ejército de la mañana (Bondi Live)

Resu en Vivo (Resumido)

Desayuno intermitente (Blender)

Ya fue todo (Jotax)

Elijo creer (Gelatina)

La posta (Stream Room TV Pública) Deportivo 412 (412)

Cuidemos el fútbol (AZZ)

Gol gana (Olga)

No se pudo (Vorterix)

Visitantes (Carnaval)

Mundial (AFA Estudio) Programa revelación Tapados de laburo (Olga)

Se fue larga (Luzu TV)

Dopaminas (Vorterix)

Sumergidas en data (La Casa Streaming)

Había que decirlo (El Trece Prende)

Maxi Mediodía (Ahora Play) Contenido On Demand La Cruda (Olga)

banquete (Olga)

Así somos (Luzu TV)

Esto es cine (Blender)

El Gapón (Vorterix) Programa semanal Los no talentos (Luzu TV)

Mi primo es así (Olga)

Xtream master (Luzu TV)

Bang Bang (Gelatina)

Reporte minoritario (Vorterix)

Negocios son negocios (Mundo dinero)

Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)

Ahora en jaque (Ahora Play) Programa humorístico Soñé que volaba (Olga)

Edición Especial (Luzu TV)

Que olor (Gelatina)

5 minutos más (Vorterix) Columnista Paulo Kablan (Olga)

Rolando Barbano (Olga)

Iván Schargrodsky (Blender)

Emiliano Goggia (Gelatina)

Naty Maldini (Futurock)

Seba De Caro (Gelatina) Dupla del año Paula Chaves y Luli González (Olga)

Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)

Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi Live)

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV) Voz periodística Iván Schargrodsky (Cenital)

Luciana Geuna (Olga)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi Live)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa Streaming) Voz periodística del deporte Gastón Edul (Olga)

Octavio Gencarelli (Gelatina)

Seba Varela del Río (Vorterix) Talento Revelación Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu TV)

Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)

Luli González (Olga)

Lola Latorre (La Casa Streaming) Entrevistador Migue Granados (Olga)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank!)

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae) Streamer Martín Cirio

La Cobra

Davoo Xeneiza

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti Interés general Nadie Dice Nada (Luzu TV)

Paren la Mano (Vorterix)

Hay Algo Ahí (Blender)

Furia Bebé (Futurock)

TDT (Olga)

Story time (Bondi Live) Figura humorística masculina Guille Aquino (Blender)

Nachito Saralegui (Vorterix)

Palao Khe (Olga)

El Trinche (Luzu TV)

Martín Garabal (Luzu TV)

Rober Galati (Vorterix)

Leo Greco (Canal 22 Streaming) Figura humorística femenina Noe Custodio (Olga & Gelatina)

Momi Giardina (Luzu TV)

Anita Espósito (Luzu TV)

Charo López (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Malena Guinzburg (Vorterix) Co-conducción masculina Juan Ruffo (Blender)

Germán Beder (Vorterix)

Damián Betular (Olga)

Marcos Aramburu (Gelatina)

Santi Talledo (Luzu TV)

Sebastián Manzoni (La Casa Streaming) Conducción femenina Nati Jota (Olga)

Malena Pichot (Futurock)

Paula Chaves (Olga)

Vicky Garabal (Luzu TV)

La Tora (Luzu TV & Streams Telefe)

Sofi Martínez (Streams Telefe) Conducción masculina Luquitas Rodríguez (Vorterix)

Tomás Rebord (Blender)

Migue Granados (Olga)

Nicolás Occhiato (Luzu TV)

Ángel de Brito (Bondi Live)

Pedro Rosemblat (Gelatina) Cómo se elegirán a los ganadores Los premios se definirán mediante un sistema de votación al que acceden socios de APTRA, directores creativos de los canales de streaming nominados y directivos de plataformas vinculadas al ecosistema digital. Fuente: M1