13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Legado artístico

Murió Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y creador de personajes emblemáticos

Participó de Les Luthiers desde 1971 hasta 1986 y luego continuó su carrera con La Banda Elástica, fusionando jazz y humor.

Un artista con todas las palabras Ernesto Acher.

Un artista con todas las palabras Ernesto Acher.

Por Sitio Andino MuchoShow

Murió Ernesto Acher, uno de los integrantes del inicio de Les Luthiers, a la edad de 86 años. El artista fue miembro del grupo que revolucionó el espectáculo argentino entre 1971 y 1986. Durante esos 15 años, compuso obras, aportó su calidad como instrumentista de viento e interpretó a muchos personajes inolvidables.

Dos años después de su salida de Les Luthiers, creó el grupo musical La Banda Elástica, un conjunto de jazz que fusionó estilos como folclore, tango y rock con aportes humorísticos. En los años posteriores estrenaría cuatro espectáculos y grabaría tres discos.

Lee además
Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Drama detrás del éxito en La Voz Argentina: un ganador vende su auto para afrontar cirugías urgentes
Momento difícil

Drama detrás del éxito en La Voz Argentina: un ganador vende su auto para afrontar cirugías urgentes
image

Ingreso a Les Luthiers en reemplazo de Marcos Mundstock

Ernesto Raúl Acher Abulafia nació el 9 de octubre de 1939 en Buenos Aires. Desde chico, tuvo un gran interés en la música y en la composición al estudiar piano y luego clarinete, mientras que en la adolescencia se dedicó a incursionar en el jazz.

En 1965, Acher se recibió como arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde además ejerció como docente.

Su ingreso a Les Luthiers fue en abril de 1971, como sustituto de Marcos Mundstock, a quien conoció a través de una amiga. Su primera aparición fue en el Teatro Astengo en la ciudad de Rosario y estuvo a cargo de la lectura de los textos de presentación. Al regreso de Mundstock, se unió al conjunto como compositor.

En los shows, se destacaba por su habilidad con los instrumentos de viento, aunque también por su talento como pianista. Durante los años siguientes, adquirió mayor protagonismo e interpretó a varios personajes que quedaron en la historia del grupo, como “Bufón Copoletto”, “Capitán del bergantín”, “Carlitos II”, entre otros.

Como compositor, se destacó por obras como “la Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras” y “La gallina dijo Eureka”.

La salida de Les Luthiers fue el 27 de septiembre de 1986, luego de 15 años de haber sido integrante. Su último show fue en el espectáculo “Humor dulce hogar”.

image

De Les Luthiers a La Banda Elástica

En 1988, fundó “La Banda Elástica” en donde reunió a destacadas figuras del jazz argentino como Jore Navarro, Hugo Pierre, Carlos Constantini, Ricardo Lew, Enrique Zurdo Roizner y Juan Amaral.

El grupo musical tuvo su debut en el Teatro Cervantes, estrenaron tres discos y realizaron giras en ciudades de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Acher organizó Juntos en Concierto, en donde La Banda Elástica tocó junto a la Camerata Bariloche en shows en el Teatro Opera y el Luna Park. El grupo se terminó disolviendo en 1993.

image

Últimos años

En 2002 Acher se radicó en Chile, donde se desempeñó como docente en la Universidad Diego Portales, donde dictó materias vinculadas a la literatura, la técnica narrativa y la historia del arte.

Allí, impulsó propuestas como Homenaje a Piazzolla, Fantasía en concierto, La orquesta va al colegio y ¿Acher en serio?, con programas que recorrieron composiciones de Jobim, Schreker, Piazzolla y Richard Strauss. Acher definió ese período como profundamente enriquecedor: allí construyó lazos de amistad y disfrutó de una vida más cercana a la naturaleza, aunque con el tiempo decidió volver a Buenos Aires, impulsado por sus raíces y el anhelo de reconectarse con su familia y afectos.

Tras regresar a la Argentina en septiembre de 2016, Acher volvió de lleno a la actividad artística con propuestas personales como Humor, con Acher, el programa de radio Los rincones de Acher, el ciclo de espectáculos Veladas espeluznantes y la creación de la Offside Chamber Orchestra, una orquesta de cámara integrada por 23 músicos. En ese período mantuvo trabajos junto a artistas como Navarro y De la Vega, y siguió profundizando en la combinación de estilos musicales y el humor como eje creativo hasta sus últimos años.

Reconocido por su ingenio, sensibilidad musical y humor refinado, Ernesto Acher es recordado como una pieza fundamental en la historia de Les Luthiers y como un artista integral que supo combinar música y comedia con una identidad única.

Temas
Seguí leyendo

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Adiós a Peter Greene, actor de villanos inolvidables en películas de culto

Iron Maiden Argentina 2026: cuándo es el show, dónde tocan y cómo comprar los tickets

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos

La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte

LO QUE SE LEE AHORA
Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

Las Más Leídas

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de ser transferido a Flamengo.
adiós

Independiente Rivadavia cerró una venta millonaria ¿Dónde jugará Sebastián Villa?

El Congreso debatirá la reforma tributaria propuesta por el mileísmo.
Se debatirá en el Congreso

Reforma tributaria: los impuestos que cambian, los que se eliminan y el impacto en alquileres, autos y pymes

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados
Salud Pública

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre

Te Puede Interesar

El posible acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos podría traer algunos beneficios a las economías regionales
Economias Regionales

Cómo afectaría a la economía argentina un acuerdo comercial con Estados Unidos

Por Marcelo López Álvarez
Cierre del Paso Internacional Los Libertadores.
Dato importante

Este domingo cierra el Paso Internacional Los Libertadores: los motivos

Por Sitio Andino Sociedad
José Mansur se quedó con la victoria.
un nuevo mandato

Elecciones históricas en el Tomba: José Mansur ganó y será el nuevo presidente

Por Sitio Andino Deportes