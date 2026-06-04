4 de junio de 2026
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Gran Hermano

"No me gusta que un hombre me trate así": la fuerte denuncia de Sol contra Manuel en Gran Hermano

Sol Abraham expuso a Manuel Íbero por unos polémicos comentarios y desató una nueva polémica dentro de la casa de Gran Hermano. Mirá los detalles.

No me gusta que un hombre me trate así: la fuerte denuncia de Sol contra Manuel en Gran Hermano

"No me gusta que un hombre me trate así": la fuerte denuncia de Sol contra Manuel en Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Sol Abraham expuso a Manuel Ibero por unos comentarios que había realizado y sorprendió a todos.

Qué pasó entre Sol Abraham y Manuel Íbero y por qué volvió a estallar la tensión en Gran Hermano

Todo el conflicto comenzó cuando los participantes debieron cortar la torta para celebrar los 100 días de competencia. Después de que Titi y Manuel la dividieran en partes iguales, Sol Abraham manifestó su descontento al decir: "Abogados cuando conviene, jueces cuando conviene".

El comentario no le cayó nada bien a Íbero, quien respondió: "Mirá, si querés, para que lo entiendas, te explico porque por ahí te cuesta...". Rápidamente, la tensión se apoderó de la casa. Incluso, Brian Sarmiento salió en defensa de Abraham y cuestionó a Manuel, dando a entender que su comentario había sido desubicado.

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Aunque parecía que el conflicto había quedado atrás, Sol volvió a referirse al episodio durante la gala del miércoles y expuso a Manuel delante de todos los presentes: "Soy de ir al frente y decir lo que pienso. En estos días me sentí incómoda con una situación que pasó también con otra participante. Con Manu estábamos conversando, en un momento se sentó al lado mío y me dijo: 'te voy a explicar porque no te da', de una manera muy desagradable. Me habló muy feo y me parece que acá se están cayendo las caretas".

Luego, agregó: "Quería compartir la incomodidad que tuve y no me gusta que un hombre me trate así". Ante estas acusaciones, Manuel respondió: "Sol es una persona soberbia y mentirosa. No se hace cargo que quiso abandonar... Si busca exponerme, que intente con otra cosa. Varias señoritas hablan bien de mí y me quedo tranquilo con eso".

Por lo ocurrido, todo indica que esta historia todavía tendrá nuevos capítulos dentro de la casa. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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