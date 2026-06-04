4 de junio de 2026
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Gran Hermano

Así quedó la placa de Gran Hermano y qué se espera para la próxima eliminación

Gran Hermano 2026 definió una nueva placa de nominados y confirmó cómo será el sistema de votación para la próxima eliminación. Repasá los detalles.

Así quedó la placa de Gran Hermano y qué se espera para la próxima eliminación
Así quedó la placa de Gran Hermano y qué se espera para la próxima eliminación
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará.

Todo sobre la nueva placa de Gran Hermano: quiénes están en riesgo y cómo vota el público

Después de varios días marcados por la tensión, los cruces y las acusaciones dentro de la casa, los participantes de Gran Hermano volvieron a pasar por el confesionario para emitir sus votos y definir una nueva placa de nominados.

Una vez contabilizadas todas las elecciones, quedaron nominados Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca. A ellos se sumó Matías Hanssen, quien ya se encontraba en placa tras recibir una sanción.

Embed - Titi apostó a la división de votos para la placa: las nominación de la semana 15 - Gran Hermano 2026

Cabe recordar que Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Steffany “Campanita” Pereira no participaron de la nominación debido a la sanción derivada del reparto de cajas realizado por Titi el pasado martes.

Este jueves, tras la tradicional cena de nominados, algunos jugadores tendrán la posibilidad de salir de placa. En tanto, la próxima eliminación se llevará a cabo el lunes y quedará en manos del público.

Por ahora, la votación es positiva, por lo que los espectadores deben elegir a quién desean que continúe en la competencia durante las primeras 24 horas. Luego de ese período, el sistema cambiará a voto negativo, donde el público deberá decidir quién quiere que abandone la casa.

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