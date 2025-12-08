8 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Martín Fierro a la Danza: una emblemática escuela de la provincia de Mendoza se alzó con la estatuilla

La Escuela de danza Chakaymanta, del barrio La Favorita, logró su Martín Fierro en la primera edición del prestigioso premio nacional.

 Por Natalia Mantineo

La danza folclórica de la provincia de Mendoza está de fiesta. Lo cierto es que la Escuela Chakaymanta del barrio La Favorita (Ciudad) se alzó con una estatuilla en la primera edición del Premio Martín Fierro Nacional de la Danza, un hito que marca un antes y un después para la institución y para la provincia.

La gala de premiación, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvo lugar este domingo 7 de diciembre en el reconocido Golden Center Eventos de Buenos Aires, donde se reunió lo más destacado de la danza nacional.

Premio Martín Fierro: merecido reconocimiento

Chakaymanta fue la gran protagonista mendocina de la noche al ser reconocida en dos categorías clave:

  • Agrupación destacada en folklore escénico y creación de show

  • Grupo Mix de folclore

El triunfo no solo es un reconocimiento a la destreza técnica de sus bailarines, sino también a la pasión y el arduo trabajo social y artístico que caracteriza a la escuela.

La noticia fue anunciada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, en su cuenta personal X. Allí, el funcionario que acompañó a la delegación local a la entrega de los premios, aseguró: ¡Martín Fierro de la Danza para Mendoza! Chakaymanta es ganador en la categoría "Agrupación destacada en folklore escénico y creación de show" en esta primera edición del Martín Fierro Nacional de Danza. ¡Felicitaciones! #CulturaMendoza

Racha de éxitos

Este galardón nacional se suma a otra gran noticia para la escuela: su reciente preselección para el prestigioso Festival Nacional de Folclore de Cosquín, reafirmando su lugar como una de las instituciones de danza más destacadas y prometedoras del país.

El jurado que eligió a los mejores exponentes de la danza estuvo conformado por importantes profesionales a nivel nacional que se desempeñan en televisión, radio y eventos, asegurando la trascendencia de este premio.

El Martín Fierro de la Danza de Chakaymanta es una celebración del talento que nace en los barrios de Mendoza y que hoy cosecha los más altos honores a nivel nacional.

Historia del grupo

Chacaymanta, actualmente cuenta con la dirección de Sergio Magallanes. Es una escuela que tiene 53 años, relacionada netamente con la Fiesta Nacional de la Vendimia. Se fundó en 1972, en el barrio San Martín, por un proyecto social. La mayoría de los integrantes, oriundos del barrio San Martín, eran artistas de la Fiesta Nacional de la Vendimia, inclusive cuando no se hacía la fiesta en el Frank Romero Day. Se tomó como un proyecto social para los barrios del Oeste, que al principio fueron asentamientos.

Con el objetivo de hacer un trabajo de contención y un trabajo cultural, se decidió armar este ballet, que después se trasladó al barrio La Favorita, pero siguió trabajando en los barrios San Martín, Olivares, Flores Sur, en todo lo que es la parte que costeaba la ciudad de Mendoza.

En La Favorita es donde se generaron las vendimias más grandes y siguió el caudal más fuerte, porque como era la única casa que también estaba cerca por ahí del Frank Romero Day, todos iban para allá.

