Luis Petri presentó su renuncia al Ministerio de Defensa: "La misión está cumplida"

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Luis Petri informó su paso al costado del Ministerio de Defensa de la Nación para asumir en el Congreso. En un extenso texto, el político mendocino enumeró sus logros y le agradeció la oportunidad a Javier Milei .

"Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación , con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025", así fue como Petri le comunicó a Javier Milei su paso al costado, para enfrentar un nuevo desafío legislativo.

Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre.

El ministro saliente recordó momentos que, a su parecer, fueron relevantes durante los dos años de gestión al mando de la cartera de Defensa: "La Operación Roca desplegada en Salta, Misiones y Jujuy ; la zona económica exclusiva, cuidando los recursos de todos los argentinos; y en nuestros cielos, la incorporación del sistema de armas F-16 ", expresó destacando la labor de las Fuerzas.

Además, recordó el trabajo en los temporales de Bahía Blanca, Zárate y Campana, y en los incendios de Córdoba, Bariloche y El Bolsón. "Gracias a su respaldo permanente, pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles y devolverle al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad, pero canceladas por los anteriores gobiernos kirchneristas", indicó.

Petri le agradeció a todo el gabinete de ministros, como también a su equipo dentro de la cartera de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Culmino mi gestión con la llegada de los aviones F-16, la adquisición militar más importante de los últimos 40 años, que defenderán y custodiarán nuestros cielos ante cualquier amenaza por aire, tierra o mar. La misión está cumplida, Comandante en Jefe: los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos. Culmino mi gestión con la llegada de los aviones F-16, la adquisición militar más importante de los últimos 40 años, que defenderán y custodiarán nuestros cielos ante cualquier amenaza por aire, tierra o mar. La misión está cumplida, Comandante en Jefe: los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos.

Una nueva etapa en el Congreso

El diputado entrante hizo referencia al desafío que le otorgó el Presidente para resguardar los intereses del gobierno nacional como legislador en representación de Mendoza.

"Los argentinos eligieron no volver atrás, y vamos a honrar ese mandato. Desde ese lugar seguiré defendiendo a su gobierno y a los millones de argentinos que confían y creen en el cambio definitivo que estamos llevando adelante", expresó.

Luis Petri jura Diputados 03-12-25 Petri ya juró como diputado nacional y asumirá este miércoles. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Sin embargo, antes de asumir como diputado manifestó su apoyo a su sucesor en el Ministerio: "Queda en las mejores manos. Le deseo al Teniente General Carlos Presti el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023".

Por último, Petri mencionó que este martes realizará el último viaje como ministro. "El 9 de diciembre estaré viajando a la Antártida, donde prácticamente comencé mi gestión y donde desde 1904 militares y científicos hacen Patria y permiten que nuestro país sea el que más bases y mayor proyección tiene", expresó.