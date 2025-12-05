Luis Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial.

Luis Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial.

Este viernes, el Ministerio de Defensa de la Nación recibió los primeros seis aviones de combate F-16 , incorporados como parte del proceso de “modernización integral del sistema de defensa”, y serán presentados este sábado a las 9 en Río Cuarto, Córdoba , en un acto en el que participará Javier Milei. El ministro Luis Petri encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto .

“Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, destacó el Gobierno en un comunicado.

Modificaciones Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas

La llegada de los aviones de caza constituyen la despedida de Petri como ministro de Defensa de la Nación, quien asumirá como diputado en el Congreso el próximo 10 de diciembre.

“El vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires , previsto como parte de las actividades previas al acto oficial, también se realizará mañana sábado 6 de diciembre en el horario programado entre las 8.00 y las 8.15”, anunció el Gobierno, después de haber adelantado el acto del domingo próximo para mañana por razones climáticas.

A las 8 será el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura, con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1997045374125854978&partner=&hide_thread=false Aterrizaron los F-16 argentinos. Los primeros seis cazas ya están en nuestro país, devolviéndonos la capacidad supersónica y la protección real de nuestros cielos.



Hoy la defensa nacional vuelve a hacer historia.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. pic.twitter.com/u00p6zaM2l — Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2025

A las 08:05 está previsto el “viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08:10, en tanto, será el “pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte”.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei, Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares, aunque el acto también está condicionado por las condiciones climáticas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

El Gobierno considera la llegada de los F-16 como “un hito estratégico”, ya que representan la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y un fortalecimiento clave para la defensa del espacio aéreo argentino, después de décadas sin incorporar aviones de esta categoría.