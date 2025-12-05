5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ministerio de Defensa

Luis Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial

Los aviones de caza ya están en suelo argentino y la presentación será en Río Cuarto, Córdoba. El recibimiento de Luis Petri.

Luis Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial.

Luis Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial.

Luis Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial.

Luis Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial.

Ministerio de Defensa
Por Sitio Andino Política

Este viernes, el Ministerio de Defensa de la Nación recibió los primeros seis aviones de combate F-16, incorporados como parte del proceso de “modernización integral del sistema de defensa”, y serán presentados este sábado a las 9 en Río Cuarto, Córdoba, en un acto en el que participará Javier Milei. El ministro Luis Petri encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto.

“Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, destacó el Gobierno en un comunicado.

Lee además
Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas
Modificaciones

Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas
Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.
Armamento militar

Videos: Petri presentó los blindados Stryker y reveló sus últimos actos como ministro
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinDefensa_Ar/status/1997024079745106366&partner=&hide_thread=false

La llegada de los aviones de caza constituyen la despedida de Petri como ministro de Defensa de la Nación, quien asumirá como diputado en el Congreso el próximo 10 de diciembre.

Los F-16 ya llegaron al país: la despedida de Luis Petri al ministerio de Defensa

“El vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires, previsto como parte de las actividades previas al acto oficial, también se realizará mañana sábado 6 de diciembre en el horario programado entre las 8.00 y las 8.15”, anunció el Gobierno, después de haber adelantado el acto del domingo próximo para mañana por razones climáticas.

A las 8 será el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura, con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1997045374125854978&partner=&hide_thread=false

A las 08:05 está previsto el “viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08:10, en tanto, será el “pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte”.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei, Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares, aunque el acto también está condicionado por las condiciones climáticas.

El Gobierno considera la llegada de los F-16 como “un hito estratégico”, ya que representan la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y un fortalecimiento clave para la defensa del espacio aéreo argentino, después de décadas sin incorporar aviones de esta categoría.

Embed

Temas
Seguí leyendo

El fuerte discurso de Luis Petri contra el kirchnerismo en su debut como vicepresidente de Diputados

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

Antes de dejar Defensa, Petri presenta los aviones y blindados para modernizar las Fuerzas Armadas

Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Luis Petri en Mendoza: presentó nuevos helicópteros y pidió sumar a Allasino a la alianza electoral

LO QUE SE LEE AHORA
En el sorteo del Mundial, Trump aseguró que Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo
En la previa

En el sorteo del Mundial, Trump aseguró que Milei "está haciendo a Argentina grande de nuevo".

Las Más Leídas

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos.
Temporada 2026

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
El clima

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

Te Puede Interesar

Javier Milei Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso
Casa Rosada

Javier Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso

Por Sitio Andino Política
Tren de Cercanías del Este: diez empresas compiten por la obra ferroviaria
Transporte

Tren de Cercanías del Este: diez empresas compiten por la obra ferroviaria

Por Sitio Andino Política
Luis Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial.
Ministerio de Defensa

Videos: Petri recibió a los primeros F-16 y este sábado se presentarán de forma oficial

Por Sitio Andino Política